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A Sassari
11 novembre 2026 alle 01:05

Savignano&Bernal per “Boléro-Ravel” 

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Un omaggio al genio del grande compositore Maurice Ravel nel centocinquantesimo anniversario dalla nascita, con due straordinari interpreti come Luciana Savignano e Sergio Bernal. Il palcoscenico del Teatro Comunale di Sassari si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti di danza più emozionanti e prestigiosi della stagione: “Boléro-Ravel”, in programma domenica alle 20.30 tra i grandi eventi del XXIII Festival della danza d’autore “Corpi in movimento” promosso da Danzeventi.

Ideato dal celebre produttore Daniele Cipriani Entertainment con la direzione artistica di Anna Lea Antolini, lo spettacolo rende omaggio all’inventiva visionaria del maestro francese attraverso un viaggio multisensoriale tra musica, corpo e intensità drammatica. Il ritmo ipnotico e progressivo della partitura di Ravel, a Sassari incontrerà la visceralità del movimento, dando vita a un’esperienza visiva e sonora di straordinario impatto. Per info contattare il numero 340/6517531 oppure il 3498024059. I biglietti sono disponibili online su boxol.it e allo sportello delle Messaggerie Sarde.

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