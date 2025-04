Saviano fa discutere, critiche e consensi all’autore di Gomorra 

Adesso monta il caso Saviano, l’intervento dell’autore di Gomorra sull’assalto di San Vincenzo ha scatenato una tempesta di commenti sui social e aperto un dibattito che coinvolge politici e intellettuali sardi. C’è subito da registrare la scelta del silenzio del sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis, il primo a essere intervenuto sulle considerazioni dello scrittore campano che, tra le altre cose, riferendosi alla rapina del 28 marzo, ha parlato di una matrice desulese del colpo. Melis, contattato ieri pomeriggio, non ha voluto commentare ulteriormente, si sente profondamente ferito perché ritiene di essere stato associato alla figura del boss della camorra Francesco Bidognetti.

Tutti contro

Dalla politica sarda sono arrivate le bordate più pesanti per il nemico numero uno del clan del Casalesi. Il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, ha parlato dei desulesi dicendo: «Sono persone laboriose e oneste come i sardi e i barbaricini sanno essere, è ora di superare i luoghi comuni». Ma Saviano non è piaciuto neanche a una esponente dei 5Stelle, l’assessora regionale, Desirè Manca: «Ho saputo che un noto scrittore, dopo approfondite indagini, guidato da un fiuto pari solo a quello del Commissario Rex, ha iscritto la Sardegna e i sardi tutti nel registro degli indagati di Youtube. Pretendi di affibbiare il marchio Igp alla produzione di criminali. Non ne hai l’autorità», attacca l’esponente della Giunta Todde. «In Sardegna, come nel resto del mondo, non siamo tutti santi, ma neanche tutti delinquenti e questa patente di criminali che vorresti cucire addosso alla mia terra la rimandiamo al mittente». La Lega scende in campo con un post nella pagina ufficiale di Matteo Salvini: «Dopo aver collezionato flop, Saviano si reinventa investigatore e fa arrabbiare i sardi. Questa volta, saranno sue opinioni o avrà scopiazzato da qualcuno?». Anche il leghista sardo Michele Pais attacca lo scrittore: «Parole gravi, intervengano le istituzioni per tutelare l’onorabilità dell’Isola».

«Difendo la mia terra»

Lo scrittore Flavio Soriga ieri ha preso posizione a Radiolina: «In questo lungo video Saviano dice perlopiù cose giuste. Sono tutte cose vere, le modalità dell’assalto e il resto. Immagino che abbia parlato con gli addetti ai lavori. Saviano le dice con quell’enfasi compiaciuta che è un pò il suo tratto caratteristico, ma sono cose che evidentemente gli sono state dette dagli addetti ai lavori». Netta la posizione di Silvia Melis, vittima di un sequestro: «Ho letto, visto, vissuto e sofferto. Non colpevolizzare una intera popolazione, che invece è la prima a soffrire per queste vicende. Difendo la mia terra». Aperto al confronto è invece il semiologo e leader del movimento A Innantis, Franciscu Sedda che invita a portare il dibattito fuori da quello che definisce “orgoglio puerile” ed entra nel merito delle tematiche sollevate da Saviano. Sedda dice: «Saviano ha scritto che “i sardi producono criminali, ma non producono mafia. Le organizzazioni sarde mal sopportano la gerarchia”. È l’idea che è al cuore dello studio del 2007 di Pino Arlacchi “Perché non c’è la mafia in Sardegna”. La Sardegna avrebbe prodotto una forma di “anarchia ordinata”, in cui ci si organizza ad hoc, per un colpo, e poi ognuno per la sua strada. Vale solo la pena di ricordare che mentre i sardi rifiutano una leadership interna si trovano a loro agio nell’affidarsi a leadership esterne. Per questo trovo interessante l’idea di Saviano secondo cui “i criminali sardi sono sottoposti alle organizzazioni del Continente”. La criminalità sarda, stando al quadro che ne traccia il saggista, o si ricava un’economia di risulta (principalmente nell’immobiliare), o finisce per lavorare con e per altri».

