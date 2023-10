Saviano condannato 

Una pena pecuniaria di mille euro. È la condanna inflitta dal tribunale monocratico di Roma allo scrittore Roberto Saviano, accusato di diffamazione ai danni della premier Giorgia Meloni. Una vicenda che risale al dicembre 2020 quando l’autore di Gomorra, durante una trasmissione televisiva in cui affrontava il tema dei migranti, definì la leader di Fratelli d’Italia “bastarda”. Per il giudice lo scrittore ha «agito per motivi di particolare valore morale», riconoscendogli le attenuanti.