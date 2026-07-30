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Al Parco Archeologico di Genna Maria
31 luglio 2026 alle 01:03

Saverio La Ruina in “KR70M16” per XVIII “NurArcheoFestival” 

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Si chiude con il botto il nucleo principale della XVIII edizione del “NurArcheoFestival” a Villanovaforru. Oggi la rassegna - organizzata dal Crogiuolo e diretta da Iaia Forte e Rita Atzeri - propone come piatto finale del pregiato menù in Marmilla Saverio La Ruina, attore e autore il cui valore è testimoniato dai numerosi importanti riconoscimenti ricevuti, come il Premio Ubu, più volte, e il Premio Hystrio, con lo spettacolo “KR70M16”, da lui anche scritto e diretto, interpretato insieme a Cecilia Foti e Dario De Luca (musiche originali di Gianfranco De Franco, produzione Scena Verticale). L’appuntamento è fissato alle 21.30 al Parco Archeologico di Genna Maria.

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