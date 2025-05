Save my Ocean ripulisce il porto 

Oltre quattro tonnellate di rifiuti raccolte dall'associazione di tutela ambientale Save my Ocean dal 2023. Domenica mattina si è svolta la terza edizione del Diving Clean Up al porto di Arbatax. L'ultima iniziativa di una lunga serie per liberare il mare dalla plastica e dai rifiuti. Un team di sette sub si è tuffato nelle acque del porto per ripulire i fondali. Anche stavolta lo scenario è stato desolante. Le squadre hanno ripescato oltre tre metri cubi di rifiuti. A dare supporto nella raccolta le squadre a terra che hanno smistasto i rifiuti. Continua senza sosta la lotta contro i rifiuti degli attivisti di Save my ocean, associazione fondata e guidata dalla tortoliese Francesca Congiu che ne ha fatto la sua missione da quando era solo una bambina. «Dal 2023 abbiamo raccolto oltre quattro tonnellate e mezzo di rifiuti. Pensate se lo facessimo tutti. Insieme possiamo fare la differenza». (f. me.)

