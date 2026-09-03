Sauna sul bus, la rabbia dei passeggeri 

Sul bus “Pollicino” si fa la sauna, si viaggia in ritardo o lo si aspetta sotto il sole. Complice il caldo che prosegue anche in questo inizio settembre i viaggiatori del trasporto urbano di Carbonia non conservano un ricordo felice del tempo trascorso a bordo dei mezzi Arst.

È accaduto più di una volta che l'aria condizionata abbia funzionato a singhiozzo nelle giornate più torride. Carbonia da tempo è servita da tre linee efficienti che vanno da un capo all’altro della città. Oltre ventimila utenti all’anno premiano un servizio che però, a causa di mezzi che appaiono obsoleti, soprattutto in estate presenta il conto quanto a disagi e sofferenze. Si sono riscontrati maggiormente sui Pollicini, i furgoni bianchi, di dimensioni ridotte, agevoli e adatti a certi percorsi urbani su strade non larghe.

Le proteste

«Bene - ammette Maria Cristina Pau, pensionata di Rosmarino che usa spesso il servizio la mattina - se non fosse che più di una volta il climatizzatore era difettoso e anche viaggi brevi di dieci minuti sono diventati sauna».

Nelle scuole, negli uffici, negli ospedali: il caldo sta diventando un’emergenza sociale. Ora nella lista occorre aggiungere i bus: «Verso metà agosto - racconta Amalia Pitzalis, altra pensionata, categoria che usa i mezzi urbani in percentuali alte rispetto agli uomini - su alcune tratte era impossibile respirare: per fortuna l’azienda è stata solerte in alcuni giorni a fermare il mezzo in giornata e a sostituirlo, ma in certi momenti si sveniva dal caldo».

Se poi gli utenti si trovano ad attendere l’arrivo del bus urbano nel piazzale del cimitero, certamente non ricevono conforto dall’unica pensilina che da oltre dieci anni (nonostante i proclami a vuoto di Comune e Arts) è totalmente smantellata e sbrecciata: si attende l'arrivo di Pollicino sotto il sole devastante o la pioggia. «E le pensiline che in larga parte a Carbonia mancano - fa notare Maria Antonietta Lai, altra utilizzatrice dei mezzi pubblici - fanno parte del servizio complessivo».

L’Arst

I guasti sono un’altra variante che caratterizza i vecchi Pollicini che iniziano ad essere datati, e ciò a cascata provoca rallentamenti e corse in ritardo. Quando i furgoni del trasporto urbano devono essere fermati, vengono usati gli autobus leggermente più grandi, con disagi per la viabilità. «Su alcuni tipi di mezzi le frequenze dei guasti sono superiori - spiega il vice direttore Arst Salvatore Perra - ma a fine corsa sono stati sempre sostituiti e riparati minimizzando i possibili disagi: quanto alle corse saltate, possono verificarsi rallentamenti ma non abbiano dati che rivelano un fenomeno fuori controllo».

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