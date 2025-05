Sau saluta il Tonara: «Un’avventura bellissima» 

Prima di appendere gli scarpini al chiodo ha voluto cimentarsi nell’ultima battaglia per i colori della comunità in cui è nato e cresciuto, formandosi come uomo e calciatore.E Luca Sau, 38 anni, difensore centrale del Tonara per 17 stagioni, seppur infortunato domenica scorsa non è voluto mancare allo spareggio playout vinto 2-0 contro la Lantieri Sassari. Ha seguito l’impegno in panchina sostituendo il vice allenatore Curreli, assente per squalifica, e guidando i compagni alla vittoria in un “Su Nuratze” tutto esaurito. Un successo che ha regalato alla squadra la salvezza.

A fine gara per la bandiera rossonera, oltre 400 presenze fra Eccellenza, Prima categoria e Promozione (cui si aggiungono le parentesi a Fonni, Abbasanta, Ovodda e Seulo), l’annuncio dell’addio ai campi di gioco: «È stata un’avventura bellissima», ha scritto sui social, «un percorso di vita che rifarei. Non esiste un’età per smettere, l’ora arriva quando il fisico ti dice stop».

Per “Beby”, come lo chiamano affettuosamente gli amici, il percorso di sacrifici e passione è iniziato dalle giovanili locali sino all’esordio in prima squadra nel 2002. Significative la vittoria della Coppa Italia nel 2013, del campionato di Prima categoria l’anno precedente e dello spareggio playout dodici mesi fa contro il Bono ad Abbasanta: «Da allora a oggi», aggiunge Sau, «ho provato le stesse emozioni che aveva da bambino, il calcio è stato un gioco che mi ha fatto conoscere tantissimi amici in tutta la Sardegna ma soprattutto un elemento di gioia ed emozioni come quella di domenica scorsa, per un paese di 1800 abitanti come il nostro».

E mentre accoglie la clientela nel suo salone da parrucchiere nel cuore di Tonara, Sau non nasconde l’emozione: «I grazie a familiari, dirigenti e volontari per tutti questi anni trascorsi insieme non basterebbero. Ora l’impegno proseguirà dando una mano alla società, in cui sono orgoglioso di vedere mio figlio Nathan e tanti altri bambini formarsi ai sani valori sportivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA