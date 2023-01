Saturnino e Lucifero, gli antichi numi della città di Cagliari 

La venerazione al giovane martire crebbe di anno in anno e, nel 1628, durante il sinodo voluto dall’arcivescovo Ambrogio Machin, la celebrazione di San Saturnino, per la città di Cagliari, venne elevata al rango di festa di precetto, con scuole e uffici chiusi. Con queste caratteristiche la memoria solenne del martire Saturnino si estese a tutta la diocesi e come tale si svolse sino al 1911, anno in cui il papa Pio X abolì tutte le feste locali. La decisione provocò l’affievolirsi delle feste popolari che, per secoli e secoli, avevano accomunato la città nella venerazione del Santo da sempre considerato patrono di Cagliari.

Che Saturnino sia il vero nome del martire cagliaritano, messo a morte dai romani, non esiste alcun dubbio. Lo testimoniano antichi documenti, alcuni in lingua sarda, a cominciare da una donazione del giudice Torchitorio di Cagliari nel 1070, in cui si afferma che l’atto viene fatto in nome di Dio, di Santa Maria, di Santa Cecilia e di tutti i santi e «in gratia de Sanctu Saturnu nostru». Un’altra prova viene dalla tradizione, ancora in uso nelle zone interne, dove il santo - che è particolarmente venerato e a cui sono dedicate numerose chiese - viene indicato col nome di Sadurru o Sedorru. Un culto talmente diffuso che a novembre, durante il quale si tenevano le feste in suo onore, era detto mese de Santu Sadurru.

«Si svolgeva a Cagliari, il 23 di novembre del 304 dopo Cristo, quando imperatore di Roma era Diocleziano, un corteo pagano in onore degli dèi. Un giovane di diciannove anni, che aveva mostrato il più completo disinteresse per il rito, per questo motivo venne arrestato dalle guardie e, identificato come cristiano, obbligato a partecipare alla celebrazione. Ma, essendosi il giovane rifiutato di aderire alla richiesta, fu immediatamente decapitato». Questa la scarna sintesi del martirio subìto dal patrono di Cagliari San Saturnino al quale è dedicato il settimo volume della collana Santi di Sardegna in edicola da domani a €1,50 più il prezzo del quotidiano. A lui i cagliaritani sono legati da una devozione antichissima; anche se pochissimi sono i fedeli che lo chiamano col suo vero nome, Saturno, preferendo il più familiare Saturnino.

Culto antico e diffuso

Festa di precetto

La statua del Santo

E proprio nel Duomo al Castello è custodita una statua lignea di San Saturnino collocata, dal 1861, nell’altare a sinistra del presbiterio. Rappresenta il martire nelle fogge di un giovane hidalgo spagnolo: indossa veste in oro, manto rosso foderato in avorio con piccoli punti in oro, sulla testa porta un cappello nero e oro, la palma del martirio nella mano destra, il libro della fede nella sinistra e porta la spada sul fianco alla maniera dei cavalieri. La statua viene tradizionalmente attribuita allo scultore sardo Giuseppe Antonio Lonis, nativo di Senorbì ma con bottega a Cagliari a Stampace. Si ritiene sia stata eseguita intorno alla metà del XVIII secolo. Molti visitatori della Cattedrale, spesso anche cagliaritani, lo trovano molto somigliante - al punto da scambiarlo - con il simulacro di Sant’Efisio dell’omonima chiesa, con cui condivide impostazione e un tono popolare e processionale.

Basilica

Ma a celebrare nella forma più degna San Saturnino è la basilica paleocristiana che costituisce uno dei più pregevoli monumenti del genere di tutto il bacino del Mediterraneo. Costruita nel V secolo, la chiesa sorge su un’antica area cimiteriale cristiana sul sito dove, precedentemente, era stato edificato il primo martyrium in onore del martire cagliaritano. È interessante ricordare che, nel 1714, l’arcivescovo di Cagliari Bernardo Carinêna cedette la chiesa in uso all’ordine dei medici e dei chirurghi il cui patrono è San Cosimo. Forse era questo il motivo dell’uso popolare di chiamare il tempio basilica di San Cosimo. Modo decisamente improprio che va ormai del tutto scomparendo, specie da quando il monumento è stato riaperto al culto, a cura della parrocchia di San Lucifero col suo vero nome di Basilica paleocristiana di San Saturnino. Ciò che invece continua a perdurare nella toponomastica cittadina è l’anacronistico, improprio nome della piazza antistante la basilica che, in contrasto con la storia e con la tradizione, continua ad essere intitolata e chiamata piazza San Cosimo. Colpita dalle bombe del 1943, la basilica è stata restaurata in gran parte e riportata all’originaria bellezza e suggestione.

Il vescovo Lucifero

Accanto a Saturnino, in questo settimo volume dei Santi di Sardegna, spiccano le figure di Fulgenzio di Ruspe, ma soprattutto del vescovo Lucifero di Cagliari. Già nel IV secolo è documentata l'esistenza della diocesi cagliaritana: è in quello stesso periodo che si colloca l'attività del vescovo Lucifero, morto a Cagliari nel 370 e venerato come un santo in tutta la Sardegna per la sua irriducibile difesa dell’ortodossia della fede nel Cristo, Figlio di Dio. In Sardegna sorsero chiese in suo onore a Nuoro, Sadali, presso Muravera e nell’antica Villa de Pau vicino all'attuale Vallermosa, paese di cui San Lucifero è ancor oggi il patrono. Una chiesa a lui intitolata venne costruita anche a Cagliari, nelle vicinanze della basilica paleocristiana di San Saturnino, oggi parrocchia.

La memoria liturgica

La festa in suo onore, il 20 maggio, venne celebrata sino alla seconda metà dell'Ottocento, poi la consuetudine si affievolì sino a scomparire del tutto. Da quando è parrocchia autonoma, la memoria liturgica di fine maggio viene nuovamente solennizzata con un cerimoniale essenziale che prevede soltanto riti e celebrazioni religiose. Anche ai nostri giorni, il culto di San Lucifero ha conservato il rigore tradizionale e si esprime con la preghiera e la meditazione piuttosto che con rumorose manifestazioni popolari.

«Per la gente comune Lucifero» afferma Luigi Cherchi, un suo illustre biografo, «continua ad essere un santo “complicato”, un ideologo della cattolicità che si rivolge innanzitutto all'intelletto; e il pensiero, anche quando è legato alla religione, non suscita mai ondate di entusiasmo. La fede dei cagliaritani in San Lucifero è severa e questo carattere ne circoscrive la diffusione quasi esclusivamente ai parrocchiani della chiesa che porta il suo nome. Ma ciò, a ben guardare, è anche la ragione della sua forza, l'elemento che l'ha resa salda e resistente come una roccia e le ha consentito di mantenersi viva attraverso i secoli».

Decisamente un’ottima chiave di lettura.

