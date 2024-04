Satta: «Solo auto, niente cocaina» 

«Ma quali trafficanti di droga, gli imprenditori di Olbia, forti e autorevoli, mi presentavano Eugert Bici come un impresario edile molto attivo, uno che aveva tanto lavoro come contoterzista. Mai parlato di cocaina, mai fatto da intermediario con altri per la cocaina degli albanesi, mai fornito mezzi per il trasporto della droga. Ho venduto una sola auto a Bici, una Mercedes classe A. Ho le prove, le bolle di consegna che lo dimostrano»: per Giovanni Satta, politico di lungo corso, ex sindaco di Buddusò ed ex consigliere regionale, l’amicizia “pericolosa” con i boss di Tirana era solo una delle sue frequentazioni alla fine del 2013. Una amicizia discutibile magari, anche sospetta, ma fuori dalle accuse della Dda di Cagliari, che contesta a Satta l’associazione a delinquere finalizzata a un traffico internazionale di droga. L’ex esponente sardista ieri ha raccontato ai giudici di Tempio (collegio presieduto da Caterina Interlandi) la sua versione dei fatti che nel 2016 lo portarono in carcere. Per la prima volta Satta ha parlato della sua amicizia con il boss Eugert Bici, già condannato a 18 anni di reclusione. Lo ha fatto rispondendo alle domande dei difensori, gli avvocati Angelo Merlini e Donatella Corronciu.

Gli albanesi a Olbia

Satta è partito dai suoi primi contatti con la comunità albanese di Olbia: «Avevo chiuso la mia concessionaria di auto e un albanese mi disse di essere interessato ad acquistare i pezzi di ricambio e attrezzature. Una operazione mai conclusa». Quindi si parte subito con rapporti che riguardavano auto, nuove e usate, e la concessionaria (chiusa) di Satta. L’ex sindaco entra in contatto anche con Eugert Bici: «Io frequentavo importanti imprenditori di Olbia, posso fare anche i nomi. Nei loro ambienti ho conosciuto Bici. In occasione di compleanni, anche con rappresentanti delle forze dell’ordine. Era un impresario e anche forte. Poi abbiamo trattato per alcune auto, ma in un solo caso la vendita è avvenuta. Io non parlavo di cocaina e non ho fornito auto. I documenti lo provano».

Il viaggio a Orotelli

Satta ha parlato dei due episodi (2013) di presunte cessioni di cocaina. Uno a Orotelli, l’altro a Olbia. L’ex consigliere regionale ha spiegato di essersi incontrato con un amico di Orotelli, Andrea Mulas, e con Giovanni Battista Pira (di Orune, attualmente detenuto) sempre per parlare della vendita di auto. Ha detto Satta: «Anche di questo ho le prove». La pm Rossana Allieri ha chiesto i documenti di cui ha parlato Satta. Prossima udienza a maggio.

