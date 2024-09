Satta, polemiche sulle “classi-ghetto” 

In una classe, la prima A, sono quasi tutti stranieri: 12 su 16. In un’altra, la prima B, sono invece quasi tutti italiani: 13 su 15. Risultato: «Una classe-ghetto», si è immediatamente sollevato il coro di proteste di genitori e docenti. «Nessuna ghettizzazione, piuttosto una strumentalizzazione della vicenda da parte di qualcuno», la risposta della dirigente scolastica, Elizabeth Piras Trombi Abibatu, che difende il suo operato. «Queste due classi sono state composte seguendo i “desiderata” indicati dalle famiglie indicati al momento dell’iscrizione e successivamente i criteri varati dal Consiglio di Istituto», ha aggiunto.

La vicenda

Scuola Satta (Spano De Amicis) di via Angioy: l’istituto cittadino, da sempre noto (anche) per la sua inclusività, da giorni è nell’occhio del ciclone. La scelta della dirigente di costituire due prime elementari senza “equilibrio tra alunni italiani e stranieri”, recita uno dei criteri di cui si è dotata la scuola, ha creato malumore tra i docenti e i genitori dei bambini. Il paradosso è che a lamentarsi sono stati gli stranieri, «i nostri figli hanno diritto a vivere la scuola come tutti gli altri bambini e non essere isolati», ma anche gli italiani che, di fronte al tentativo della dirigente di risolvere il problema e riequilibrare le classi, hanno fatto intendere la volontà di lasciare la scuola e iscrivere i propri figli altrove. «Così avremmo perso una classe», ha detto la dirigente, quindi anche insegnanti e collaboratori scolastici in meno, «ma soprattutto non avremmo accolto le richieste della famiglie». Perché il quid è anche questo. Lo ha spiegato bene la dirigente: «Le famiglie dei bambini stranieri, all’atto dell’iscrizione», a gennaio, «hanno chiesto il tempo pieno», mensa a scuola e uscita alle 16, «per questioni di organizzazione familiare». Ecco la sezione A. «Le famiglie italiane invece volevano la sezione B», perché sperimentale (elfica) e soprattutto «per la presenza di docenti che avrebbero voluto per i propri figli». Ecco la B. «Di fronte a queste necessità abbiamo composto le classi. Me non c’è stata nessuna ghettizzazione», ha ribadito.

Il pasticcio

«Non abbiamo dubbi sulla totale buonafede», ha detto Nicola Sulis, presidente del Consiglio di istituto, l’organismo misto (genitori, docenti, dirigenti e Ata) che ha seguito la vicenda dall’inizio, «ma il problema resta. L’errore sta proprio a monte: nel momento della composizione delle classi sulla base dei desiderata non c’è stato un controllo per verificare che l’elenco della classe trasmesso ai genitori fosse corretto senza quello squilibrio che poi si è verificato», ha aggiunto.

Quando la dirigente ha provato a riequilibrare le classi, sono “insorti” i genitori che dalla B si sono visti trasferire nella A, “minacciando” di ritirare i propri figli dal Satta. La riunione convocata dalla dirigente venerdì 13, con genitori, consiglio d’istituto, vicepreside, con l’obiettivo di trovare un’intesa con le famiglie e distribuire gli alunni secondo quell’equilibrio non ha fatto cambiare idea. «Abbiamo tentato in tutti i modi», ha detto la preside, «ma i genitori vogliono che i figli siano seguiti dai docenti della sezione B».

Soluzioni

Non proprio una novità. Da sempre, al momento dell’iscrizione, i genitori chiedono la disponibilità di quella o quell’altra sezione. «Ma se il risultato è stato creare questo disequilibrio, bisogna evitarlo. E adesso, rimetterci mano», ha spiegato ancora il presidente del consiglio d’istituto. Come se ne esce, quindi? «Proporrò alle famiglie il trasferimento nella prima C, una classe di una decina di bambini che però fa il tempo pieno solo 3 giorni alla settimana», e non 5 come la A. «Non sono pentita», ha concluso la dirigente, «ho lavorato nel rispetto delle regole, cercando di accogliere tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA