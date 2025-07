Satta: «Le accuse di Uras? Vecchia politica» 

Le parole di Luciano Uras non ne hanno scalfito neppure l’umore. Gian Franco Satta non si è scomposto davanti alla reprimenda del padre putativo del suo partito. Ma non la tocca piano. «Quella di Uras è stata un’uscita imprudente e fuori contesto: lascerò l’assessorato solo se a chiedermelo sarà la presidente Todde». L’assessore all’Agricoltura non è un parvenu : «A Sassari sono stato rieletto con circa 2.400 voti», spiega Satta. «Immaginare il partito senza la componente sassarese credo sia impossibile. Infatti non ci penso».

Quindi le accuse di Uras potrebbero aprire la strada a una scissione?

«No, questo mi pare troppo. Ma nel Sassarese non tutti, in questo momento storico, hanno preso bene una reazione, tra l’altro a mezzo stampa, che sa di vecchia politica».

Tuttavia si sapeva che nel partito non tutto girasse per il meglio.

«Dall’ultima assemblea di Tramatza non sono più il tesoriere dei Progressisti. È stata una decisione assunta dopo una riflessione politica».

E se l’assemblea dei Progressisti le chiedesse un passo di lato?

«Posto che non sono attaccato alla poltrona, sarebbe una decisione che assumerei al termine di un’accurata analisi. L’ho già detto, però: lascerei solo se me lo chiedesse la presidente Todde».

Le imputano di non incidere sull’assessorato per cui ha la delega?

«No, almeno pubblicamente».

Quindi ha accolto la reprimenda come un fulmine a ciel sereno?

«Sì, come qualcosa di molto simile».

Perché?

«Prima dell’intervento di Uras avevo parlato con Massimo Zedda, con cui ho condiviso una legislatura in Consiglio regionale, alimentando tra l’altro un buon rapporto politico e personale. Il sindaco di Cagliari è il presidente dei Progressisti, ha un incarico operativo e definito. Eppure non mi ha confermato neppure un’accusa tra quelle che, invece, sono state mosse da Luciano Uras».

Qualcosa, però, le avrà fatto notare.

«Ripeto, non c’è stato alcun accenno alle dichiarazioni rilasciate da Uras. L’idea che mi sono fatto, che non è tra l’altro solo mia, è che siano stati gli equilibri politici e non l’azione nell’assessorato all’Agricoltura ad aver determinato tutto questo “fuoco amico” contro la mia persona».

Che cosa le ha detto Alessandra Todde?

«In verità non mi ha detto niente. Non ha ritenuto neppure a caldo di dover commentare le dichiarazioni che, oltre me, colpiscono tutto l’esecutivo. Andiamo avanti, dunque: c’è molto da fare».

Ha ricordato i numeri del partito nel Sassarese.

«Il risultato di Sassari vale metà del peso politico dei Progressisti. Con il 4,4% siamo la quarta forza in quel collegio, mentre a Cagliari ci attestiamo al 4,1%, sesti dietro Pd, M5S, Todde, Avs e Orizzonte Comune. Numeri chiari: senza Sassari, il partito non esiste».

Lei spingeva per i Progressisti nel Campo largo fin dal principio?

«La mia scelta di non sostenere Soru era chiara: evitare la sconfitta del Campo largo. I fatti hanno dato ragione a chi, come me, ha creduto nella coalizione e nella vittoria».

In questo frangente ha grosse emergenze su cui lavorare.

«La dermatite bovina, su tutte, è un’emergenza che consuma ogni secondo della nostra attività. Tra l’altro, se si parla di gradimento, il confronto con le associazioni di categoria avviene ogni settimana: tutti gli interventi sono condivisi».

Eppure l’accusa di una distanza tra la Giunta e la società è pesante.

«Non saprei che cosa abbia ispirato questa stilettata».

Anche a inizio legislatura c’era stata qualche difficoltà interna.

«Pure allora ci fu chi preferì aprire il dibattito sui giornali e non nelle sedi di partito deputate. Sempre gli stessi. Ma, alla fine, un chiarimento dentro il partito dovrà esserci per forza».

Ha avuto la solidarietà da parte di qualcuno?

«Non faccio nomi, ma qualche chiamata l’ho ricevuta dalle opposizioni, con le quali cerco di mantenere con costanza uno spirito di collaborazione. Sulla dermatite bovina e sulle vaccinazioni dei capi sono state informate preventivamente, come su ogni altra azione intrapresa dall’assessorato».

E ora?

«Il mio impegno va avanti, con serietà, fuori da giochi interni e interessi personali. Se qualcuno vuole spingere verso una direzione, lo dica chiaramente. Ma se c’è ancora spazio per una discussione vera, io ci sono. Per il territorio e per la Sardegna».

