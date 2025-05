Satta, ecco Fondazione e cda 

Dopo anni di incertezze, battaglie politiche e crisi finanziarie, il Consorzio per la pubblica lettura della biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro va in archivio e lascia spazio alla Fondazione, ente di diritto pubblico promosso dalla Regione, che ne sarà socio fondatore. La svolta ieri, quando la Giunta regionale, ha approvato le bozze dell’Atto costitutivo e dello Statuto della nuova Fondazione e nominato il nuovo cda. La creazione della Fondazione sarà ora formalizzata con la sottoscrizione dell’atto costitutivo davanti al notaio.

Cda e finanziamento

Sono stati nominati anche i componenti del Cda della Fondazione che sarà formato da Carmelino Meazza, dell'Università di Sassari, Efisio Ignazio Putzu, docente dell'Università di Cagliari, Giovanni Pirisi, attuale commissario del comune di Nuoro, Giancarlo Porcu, filologo, rappresentante della Provincia di Nuoro, e Alessandra Corrias, per la Regione. Deciso anche un primo finanziamento di 100 mila euro per il fondo di dotazione, e un contributo annuale della Regione da stabilirsi con la legge di bilancio e il conferimento di beni e risorse già appartenenti al Consorzio Satta, oggi in fase di liquidazione. Solo l’ultimo atto di una vicenda lunga e travagliata per l’istituzione culturale storica di Nuoro, in difficoltà economiche dal 2016, quando Comune e Provincia di Nuoro tagliarono i contributi consortili, creando un buco finanziario.

«La Fondazione raccoglie la preziosa eredità dello storico Consorzio Satta, che dal 1945 rappresenta un formidabile strumento di diffusione della cultura tra tutti i cittadini. Un esempio di collaborazione tra istituzioni – ha detto Alessandra Todde - che rendono un servizio prezioso alla collettività. Con la fine del periodo commissariale, garantiremo all’ente la stabilità necessaria per proseguire nella sua missione».

Secondo il consigliere regionale di Avs Giuseppe Dessena «l’impulso dato nell'ultimo anno dalla presidente Alessandra Todde e dall'assessora alla Cultura Ilaria Portas, grazie all'interessamento dei consiglieri del territorio, arriva a compimento e apre una nuova fase di rilancio».

Il debito

Per anni c’è stato un contenzioso tra commissari ed enti consorziati, Comune e Provincia, sino alla consulenza legale nel 2023, dove il Consorzio vantava 1,8 milioni di euro non versati. La Regione, nel 2017 aveva stanziato mezzo milione di euro per garantire il funzionamento. Quest’anno nell’assestamento di bilancio figura un nuovo contributo da 1 milione e 600 mila euro al Comune per saldare le quote consortili arretrate, così da chiudere l’iter di liquidazione del Consorzio.