«Satta e Manno scuole pericolose» 

Aule malmesse, ogni tanto ci scappa pure qualche caduta di intonaco, finestre e porte rotte o pericolanti, infiltrazioni d’acqua sui muri, uscite di sicurezza sbarrate, maniglioni antipanico montati al contrario. La scuola (infanzia e primaria) Satta di via Angioy avrebbe bisogno «urgente» di interventi di manutenzione. Mancano, infatti, «i requisiti minimi di sicurezza in caso di emergenza», si legge in una relazione della Asl (Ufficio dipartimento sicurezza sui luoghi di lavoro) che pochi giorni fa ha effettuato un sopralluogo nell’edificio dopo l’ennesima segnalazione da parte di alcuni genitori sul cattivo stato della struttura. «In questa scuola si gioca a dadi con l’incolumità dei nostri figli, delle maestre, dei maestri e di tutto il personale scolastico», più di 500 persone complessivamente, denuncia una mamma che ha il figlio alla scuola primaria. «Questa scuola è pericolosa», aggiunge.

L’allarme

Al Satta, una delle scuole più antiche di Cagliari (edificio costruito all’inizio del Novecento e tutelato dalla Soprintendenza ai Beni culturali), i genitori segnalano «una situazione di gravità tale per cui il Comune, più volte sollecitato, sarebbe già dovuto intervenire». Due settimane fa in via Angioy sono arrivati gli operatori della Asl per un sopralluogo: è lungo e disarmante, soprattutto se si considera che si tratta di una scuola frequentata da bambini che hanno tra i 3 e i 10 anni, l’elenco dei problemi del plesso scolastico. «Nel locale della palestra», per esempio, sul muro «sono riscontrabili consistenti infiltrazioni d’acqua meteoriche», oltre a una serie di altre «infiltrazioni su tutte le parti basse», con conseguente «distacco dei rivestimenti murali». E poi: «Nell’intero edificio, su differenti piani, le uscite di sicurezza sono interdette a causa di cedimenti e instabilità degli ancoraggi degli infissi». Non solo. Una delle scale esterne, che si affaccia sul cortile interno e che dovrebbe essere utilizzata in casi di emergenza è fuori uso perché “ballerina". Scrive la Asl, al riguardo, che la scala D «manifesta un imperfetto ancoraggio alla struttura muraria». Cioè, se venisse utilizza, ci sarebbe il rischio che possa venire giù. E sempre sulle uscite di sicurezza, da dicembre scorso l’unico ingresso (e quindi via d’uscita) della scuola è quello in via Angioy: in via Crispi, infatti, il portone è ancora sbarrato perché pericoloso «a causa del deteriorato ancoraggio».

L’altra scuola

Se ci si si sposta più al centro,da Stampace a Marina, in via del Collegio, alle media Manno (edificio del Settecento) la situazione non è molto migliore. Anzi. Lì, da tanti anni, la scuola soffre di problemi che sono specchio della marginalità del sistema d’istruzione, del basso investimento pubblico, della progressiva riduzione di risorse, di una consolidata e buona dose di disattenzione. Qui, più di una volta sono arrivati i vigili del fuoco per segnalare la scarsa sicurezza della scala antincendio, vecchia e malandata, problemi sui pannelli del controsoffitto, infiltrazioni d’acqua che hanno creato crepe sui muri. «Siamo preoccupati». dicono i genitori, «va bene che le scuole non hanno quel certificato di agibilità che rappresenta “solo” un atto formale e amministrativo ma qui stiamo parlando di sicurezza. È una situazione che va affrontata e va fatto immediatamente».

A chi tocca intervenire? Al Comune, che è proprietario delle scuole dell’infanzia, della primaria e delle secondarie di primo grado? Al Ministero, che probabilmente ci dovrebbe mettere i fondi? A chi? Tocchi a chi tocchi, le famiglie chiedono un intervento immediato. Perché, ripetono, «la sicurezza delle scuole non può essere una partita a dadi».

