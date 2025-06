Satta condannato  per traffico di droga, otto anni e 6 mesi 

Un componente della banda sardo albanese di trafficanti di cocaina, un complice del boss di Tirana, Eugert Bici. Per i giudici del Tribunale di Tempio l’ex sindaco di Buddusò ed ex consigliere regionale, Giovanni Satta ha fatto parte della organizzazione che sino al 2016 ha trasferito cocaina da Olanda e Albania in Gallura. Ieri pomeriggio, i magistrati (collegio presieduto da Caterina Interlandi) hanno condannato Satta a otto anni e sei mesi di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina. Il Tribunale di Tempio ha accolto a pieno le richieste, e l’impostazione, della pm della Dda di Cagliari, Rossana Allieri. Oltre a Satta è stato condannato l’olbiese Simone Canu (sette anni e sei mesi di carcere), ritenuto anche lui componente della banda sardo albanese.

Accolta la tesi della Dda

La pm Rossana Allieri aveva descritto nella sua requisitoria l’attività di un gruppo di trafficanti guidato da Eugert Bici (già condannato a 18 anni di carcere), con ambito operativo (per lo spaccio) a Olbia e in Costa Smeralda. Nell’aprile del 2016, Giovanni Satta, 58 anni, era stato arrestato dai Carabinieri insieme ad altre persone. Ieri sono stati condannati anche l’orunese Giovanni Battista Pira, sei anni di reclusione; l’imprenditore Gino Mureddu, quattro anni e sei mesi di carcere; Alexandru Dughila, sei anni e sei mesi di reclusione. Dughila, assistito dall’avvocato Giommaria Uggias, è stato assolto per una delle contestazioni, lo spaccio. Le difese (Gian Carmelo Serra, Silvia Russel, Rosario Cristiano, Giommaria Uggias, Angelo Merlini e Donatella Corronciu) attendono le motivazioni della sentenza per il ricorso in appello, che appare scontato. Il sassarese Nicola Salvatore Pinna, difeso dall’avvocato Paolo Spano, è stato invece assolto “per non avere commesso il fatto”. Durante l’istruttoria dibattimentale, il boss Eugert Bici aveva scagionato Satta: «Non c’è stata mai una vendita di droga a Satta. Era uno che parlava molto e andava nei bar di Olbia con persone inaffidabili. Non era uno del nostro gruppo».

«Condanna inaspettata»

Il commento a caldo del difensore Satta, il penalista Angelo Merlini: «È una sentenza inattesa, va in direzione contraria rispetto a quanto emerso durante l’istruttoria. È una decisione che non può non essere appellata». Posizione condivisa con la penalista Donatella Corronciu, che assiste anche l’olbiese Simone Canu. Le difese segnalano che la Cassazione, in fase cautelare, aveva escluso l’associazione. Il Tribunale di Tempio ha ritenuto valida la tesi della pm Rossana Allieri. In particolare, sui rapporti stabili tra Giovanni Satta i fratelli Eugert e Kleton Bici. L’ex consigliere regionale avrebbe messo a disposizione alcune auto per il trasporto di cocaina e consegnato un quantitativo di droga a una persona a Orotelli e in un’altra circostanza a Olbia. I fatti sarebbero avvenuti anche durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, nel 2014. Satta ha sempre respinto le contestazioni: «Nonostante le umiliazioni subite, la mia coscienza pulita mi da forza». Ieri il difensore, Angelo Merlini, ha dichiarato: «Il mio assistito è molto provato, non ci attendevamo questo esito». Oltre alla condanna a otto anni e sei mesi di carcere, per Satta (e per le altre persone condannate) è stata disposta l’interdizione dai pubblici uffici.

