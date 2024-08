Satta, Carta nuovo commissario 

La Giunta regionale ha nominato il nuovo commissario liquidatore del consorzio della pubblica lettura Sebastiano Satta.

Si tratta del dirigente scolastico e giudice onorario nel tribunale di Nuoro, Giuseppe Carta, e subentra a Claudia Camarda che ha lavorato in regime di prorogatio dal 5 luglio scorso, quando era ufficialmente scaduto il suo mandato conferitogli dall’ex giunta Solinas.

Al nuovo commissario liquidatore, che si insedierà nei prossimi giorni e avrà un mandato di sei mesi, il compito di concludere l’iter di trasformazione del Consorzio in Fondazione. «Mi metto a disposizione e subito a lavoro con entusiasmo per dare un aiuto al settore della cultura cittadina» sono le prime parole pronucniate ieri dal neo commissario Carta. Quindi cambia ancora il nome del commissario liquidatore regionale dell’ente culturale nuorese, che nell’ultimo anno ha visto alternarsi, prima Ignazio Porcu, Poi Claudia Camarda e ora Giuseppe “Pinuccio” Carta, nomina che arriva a pochi giorni dalla chiusura estiva dal 12 al 17 agosto per la biblioteca Satta.

