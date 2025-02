Satelliti, l’intesa bipartisan irrita il console di Musk: «Crociata contro Starlink» 

L’uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa, torna ad attaccare Pd e FdI per il disegno di legge “Disposizioni sull’economia dello spazio”, che stabilisce i meccanismi di vigilanza e le autorizzazioni necessarie “per lo svolgimento dell’attività spaziale da parte degli operatori del settore”. Oggetto della disputa è Starlink, il sistema satellitare della società di Musk SpaceX. «Il Pd - ha scritto Stroppa sui social - ha impostato il suo contributo alla legge come una crociata anti-Musk e FdI gli è andata dietro. Starlink non è il giocattolo della politica».

«Senza motivo»

La norma divide anche la politica italiana: il disegno di legge è stato licenziato dalla commissione Attività produttive senza il via libera delle opposizioni. La discussione in Aula alla Camera inizierà lunedì. «A un certo punto - ha scritto Stroppa - stavano per vietare tutte le tecnologie non europee, come Starlink. Poi si sono resi conto che sarebbero stati gli unici in Europa e nell’Occidente a fare una cosa del genere e si sono fermati. Peraltro, senza un motivo reale. A quel punto, però il dado era tratto. Cavalcando le polemiche, il ddl sullo spazio è diventato uno strumento per tirare per la giacca un sistema satellitare americano: Non possiamo fidarci! Non è sicuro! Non possiamo collaborare perché minacciano di staccarlo agli ucraini». Fra gli aspetti regolati dalla legge c’è l’uso dei satelliti nel caso in cui - per situazioni emergenziali o critiche - non siano disponibili le reti terrestri di trasmissione dati: due emendamenti del Pd, poi votati all’unanimità dopo una riformulazione voluta dal centrodestra, hanno inserito i temi della salvaguardia della sicurezza nazionale e del ritorno industriale per l’Italia. Per Azione, però, non basta: «Bocciando un nostro emendamento - dicono Elena Bonetti e Fabrizio Benzoni - è diventato possibile consegnare la sicurezza della nazione nelle mani di privati, senza mantenere la proprietà e il controllo esclusivo della crittografia e delle componenti software e hardware».

FI: «Vendita fallita?»

Le opposizioni temono un appiattimento del governo sulle esigenze di Musk, visti gli ottimi rapporti della premier con l’imprenditore americano e col suo sponsor politico Donald Trump. Durante la direzione del partito, la segretaria Pd Elly Schlein ha messo in allarme sul «conflitto di interessi e gli oligopoli. Non può essere Musk a decidere il volume della voce dei suoi avversari politici. L’Ue deve intervenire». Il segretario di Azione Carlo Calenda intanto annuncia una norma chiamata «Scudo democratico, per potenziare i mezzi di controllo sulle attività di disinformazione derivanti da ingerenze straniere e sui finanziamenti illeciti di queste attività». E dal centrodestra a rispondere a Stroppa è il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri: «Forse perché volevano vendere qualcosa e gli hanno detto di no...», ha detto ricordando che quando Stroppa andò a Palazzo Chigi, insieme al fratello di Musk, e tentò di «vendere un sistema di satelliti per illuminare i monumenti di Roma».

