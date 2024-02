Sassuolo-Napoli:debutto di fuoco per mister Bigica 

Ha aspettato per tanti anni che arrivasse la sua occasione e ora che è finalmente arrivata non vuole lasciarsela sfuggire: dopo oltre 15 anni passati ad allenare tra le categorie dilettantistiche e, soprattutto giovanili, Emiliano Bigica è un allenatore di serie A e alle 18, nel recupero, esordirà sulla panchina del Sassuolo contro il Napoli. La società ha deciso di affidargli “momentaneamente” la guida della prima squadra, senza escludere però la possibilità che arrivi un altro allenatore nei prossimi giorni: gli spazi per continuare il sogno sono minimi e i margini d'errore inesistenti. Barese, 50 anni, ex centrocampista d'ordine, fino a pochi giorni fa guidava la Primavera neroverde. «È successo tutto in fretta domenica» ha detto alla sua prima conferenza stampa da allenatore del Sassuolo «la società mi ha dimostrato grande affetto e rispetto nell'affidarmi questo incarico importante. Sono qui da quattro anni e mi sento di casa», ha detto ringraziando «Alessio Dionisi con il quale in questi anni c'è stata sinergia e un grande rapporto umano».

Il destino gli mette di fronte una delle squadre con le quali ha giocato, ovvero il Napoli. Il Sassuolo (un solo punto nelle ultime sei gare) è scivolato al penultimo posto a braccetto con Cagliari e Verona (prossimo avversario degli emiliani) ha l'obbligo di rialzare la testa per non peggiorare una situazione già molto delicata. «Sono consapevole che è un momento non facile. Affrontiamo il Napoli, una squadra che mi ha dato tante soddisfazioni. Dovremo cercare di tirare fuori il massimo per raggiungere una salvezza che ci meritiamo per i nostri valori tecnici e morali. Se lavoreremo di gruppo, sono convinto che le nostre qualità usciranno».

Dopo il pareggio-beffa della Domuas, Francesco Calzona sta tentando di invertire la rotta del Napoli che deve riprendere il ritmo delle big del campionato e inseguire un posto nelle coppe europee del prossimo anno. Il tecnico prepara cambi in formazione a partire dalla difesa, dove dovrebbe essere provato Natan centrale al fianco di Rrahmani, con Juan Jesus a riflettere in panchina sull'errore che è valso il pareggio al Cagliari.

