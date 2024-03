Sassuolo in caduta libera, sta arrivando Ballardini 

L'isola felice del calcio italiano adesso è un po' triste: ha paura che tutto ciò che è stato costruito in 11 anni di serie A svanisca. Il clima sereno, che ha sempre accompagnato il Sassuolo in queste stagioni, rischia di trasformarsi in indifferenza nei confronti di una squadra che gioca a Reggio Emilia, si allena a Sassuolo e ha la maggior parte dei calciatori che vivono a Modena. Il club neroverde sarebbe vicino a un accordo con Davide Ballardini: legato alla Cremonese da un contratto fino al 2025, l'ex tecnico del Genoa e del Cagliari sta trattando la risoluzione coi grigiorossi per accettare poi l'offerta del Sassuolo. Una volta libero, Ballardini firmerà e si metterà subito al lavoro.

L'ambiente e il tifo potrebbero risultare importanti per tenere accesa la fiamma della salvezza, ma in casa il Sassuolo si deve spesso convivere in una strana situazione dove il tifo più rumoroso è quello degli avversari. Una sconfitta umiliante come quella contro il Napoli ha suggerito ulteriori riflessioni da parte della società che soltanto ieri sera avrebbe deciso di non andare avanti con l'allenatore della Primavera, Emiliano Bigica (col Napoli, per lui, un esordio in A da incubo) affidandosi a tecnici più sperimentati per restare in categoria. Domenica scorsa, quando era stato annunciato l'esonero di Dionisi, il club aveva specificato che la squadra era stata affidata “momentaneamente” a Bigica, facendo intendere nuovi scenari. La famiglia Squinzi che ha spinto per l'esonero di Dionisi, da subito non è sembrata dell'idea di investire altro denaro con tecnici che chiedono almeno un anno e mezzo di contratto.

