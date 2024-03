Sassuolo-Frosinone per la salvezza 

Non solo Cagliari-Salernitana. Oggi è in programma un altro scontro diretto in anticipo importante per la salvezza, quello tra Sassuolo e Frosinone, con fischio d’inizio alle ore 15 come alla Unipol Domus.

«Contro il Verona non meritavamo di perdere. L'infortunio di Berardi deve essere una grossa spinta per tutti noi a fare un po’ di più», ha detto il nuovo allenatore del Sassuolo Ballardini. «È una squadra che si è consolidata nel tempo, sa bene qual è l’obiettivo. Nel gioco e nelle motivazioni siamo bravi quanto loro», ha aggiunto. Dall’altra parte, il grande ex Di Francesco torna al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia dove ha conquistato risultati storici.

Sempre oggi, il Monza (prossimo avversario del Cagliari dopo la Salernitana) alle 20.45 sfida il Genoa a Marassi.

