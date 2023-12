Sassuolo, Dionisi punta su Castillejo? 

Da ieri anche il Sassuolo ha iniziato a preparare la gara che vedrà i neroverdi di Dionisi impegnati alla Domus lunedì alle 20.45 (arbitro Mariani di Aprilia) contro il Cagliari. E per la squadra emiliana, visti i risultati, quella in terra sarda è già una sfida-salvezza, da affrontare senza due elementi fondamentali come Boloca e, soprattutto, Berardi, entrambi squalificati.

Avvio al buio

Appena 15 punti nelle prime 14 giornate, due vittorie clamorose contro le prime della classe Inter (addirittura a San Siro) e Juventus, ma anche sette sconfitte, l'ultima al Mapei Stadium contro la Roma in una gara ricca di polemiche. Dionisi prova a ripartire e già da ieri al Mapei Football Center ha iniziato a lavorare per trovare i sostituti dei due squalificati. In mezzo al campo, Racic è favorito per sostituire Boloca e affiancare Henrique. Più complicata la scelta del vice Berardi, capitano e leader del Sassuolo, giocatore che ha messo lo zampino in tutte le vittorie stagionali e su 10 dei 21 gol fatti, tra reti realizzate (7) e assist (3). Probabile l'impiego dell'ex milanista Castillejo, che fin qui ha messo insieme 10 presenze (solo 3 da titolare), senza riuscire a entrare mai nel tabellino dei marcatori. Oggi intanto il Sassuolo sarà impegnato in una doppia seduta di allenamento, mentre domani una rappresentanza della squadra parteciperà all'accensione dell'albero di Natale in piazza Garibaldi, a Sassuolo. (al.m.)

