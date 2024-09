Sassuolo che non ti aspetti Batte ed elimina il Lecce 

Lecce 0

Sassuolo 2

Lecce (4-2-3-1) : Früchtl, Pelmard (17’ st Gaspar), Rafia, Oudin, Guilbert, Dorgu (35’ st Hasa), Jean, Banda (1’ st Gallo), Marchwiński (17’ st Burnete), Pierotti (1’ st Rebic), Pierret. Allenatore Luca Gotti.

Sassuolo (4-3-3) : Satalino, Doig (11’ st Pieragnolo), Volpato (25’ st D’Andrea), Obiang, Toljan, Odenthal, Caligara (25’ st Antiste), Lipani, Pierini (11’ st Ghion), Muharemovic, Russo (25’ st Moro). Allenatore Fabio Grosso.

Arbitro : Perenzoni di Rovereto.

Reti : 13’ pt Muharemovic, 34’ st D’Andrea.

Note : ammoniti Volpato, Doig, Lipani, Grosso.

Lecce. Il Sassuolo fa il colpaccio: batte il Lecce, elimina dalla Coppa Italia una squadra di Serie A e si regala per gli ottavi di finale della competizione la doppia sfida (andata e ritorno) con il Milan. Impresa compiuta grazie alle reti messe a segno da Muharemovic nel primo tempo e D’Andrea nella ripresa. Fa festa il tecnico Fabio Grosso, mentre i salentini abbandonano la competizione per mano di un club di una serie inferiore per l terzo anno di fila.

Del resto che la Coppa non fosse una priorità si è capito dai rincalzi schierati al fischio di avvio. Gli ospiti sbloccato la gara al 13’ ma la reazione dei padroni di casa è blanda, solo tiri dalla lunga distanza poco pericolosi. La rete del raddoppio al 34’ del secondo tempo chiude la gara.

