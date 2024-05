Sassuolo, Ballardini ci crede ancora: più cattivi sotto porta 

Le parole di Davide Ballardini, al fischio finale di Genoa-Sassuolo, sanno di resa, o qualcosa di simile. I neroverdi hanno perso 31 punti quando si sono trovati in vantaggio, una patologia rarissima, mai riscontrata in serie A. E anche contro i rossoblù di Gilardino la circostanza si è ripetuta, nonostante alla fine del primo tempo la squadra emiliana fosse in vantaggio (0-1) e aritmeticamente fuori dalla zona retrocessione dopo tre mesi durissimi. «Pesa, pesa molto, perché se oggi facevi risultato eri sempre più in gioco, perdendo è chiaro che le percentuali si abbassano di molto»., ha sussurrato Ballardini a fine gara. Ma dopo il tracollo di Genova, contro un Genoa che in casa ha decisamente cambiato marcia, che squadra vedremo domenica alle 12.30 al Mapei contro il Cagliari?

Lo scenario

A quota 29, la squadra di Ballardini ha una sola opzione, la vittoria. Senza se e senza ma, assolutamente vietato fare calcoli, perché centrare quota 32 significherebbe poter giocare l’ultima di campionato a Roma con la Lazio con la testa piena di speranze. Sempre senza Domenico Berardi. La storia dell’attaccante campione d’Europa con la Nazionale di Mancini è un esempio di sfortuna cieca: in questa stagione, con il Sassuolo ancorato alla zona retrocessione nonostante le 9 reti in 18 presenze del bomber, il 3 marzo 2024, rientrato dopo un lungo infortunio, nella partita persa a Verona riporta la lesione completa del tendine d'Achille della gamba destra. Stagione terminata, perfino gli Europei di giugno sono cancellati per lui. Senza Berardi, il Sassuolo perde terreno e nonostante la vittoria inattesa e straordinaria con l’Inter campione d’Italia, la classifica piange. Con 21 sconfitte e solo 7 vittorie, i neroverdi sono in caduta libera, o quasi: «Abbiamo avuto molte situazioni in cui saremmo potuti esserepericolosi ma non siamo stati bravi nell'ultimo passaggio – l’analisi di Ballardini nella sala stampa di Marassi – ricordo alcune azioni con Volpato o con Toljan che non abbiamo chiuso. Non siamo stati così bravi e cattivi come devi esserlonegli ultimi dieci metri. Il Sassuolo era messo bene in campo e non ha concesso quasi nulla all'avversario in un campo che aveva dei tifosi che spingevano tantissimo». Insomma, il Sassuolo è vivo e domenica sarà lotta dura. Fino alla fine.

