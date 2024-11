Sassu, via l’amianto dalla spiaggia 

Il problema amianto resta uno dei temi più delicati nell’Oristanese. E mentre il Comune di Santa Giusta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di caratterizzazione e bonifica del materiale pericoloso dai litorali di Sassu e Abarossa, l’associazione Ex esposti lancia l’allarme per un rudere con lastre in eternit nelle vicinanze del ponte di Brabau a Oristano.

Sulla costa

Il progetto di bonifica lungo la costa di Santa Giusta sarà possibile grazie a un finanziamento di 380mila euro ricevuto dalla Regione lo scorso anno. I lavori inizieranno tra circa un mese, il Comune ha bandito già la gara per affidare l’intervento a una ditta specializzata. Ma c’è una novità: verrà eliminato anche tutto l’amianto presente sopra gli edifici che un tempo facevano parte del villaggio dei pescatori. Il Comune tempo fa, per paura che gli immobili realizzati negli anni Sessanta venissero demoliti, aveva chiesto al Demanio marittimo di poter acquisire gli edifici gratuitamente. La risposta è arrivata lo scorso 23 ottobre: parere favorevole. Il Comune intende eliminare l'amianto ma anche di rendere fruibili i vecchi immobili realizzando un lido comunale per i disabili. Con il trasferimento di proprietà, l’amministrazione potrà richiedere un finanziamento, sistemare gli edifici per arrivare a un turismo accessibile.

Brabau

Quei ruderi ricoperti di lastre in eternit non sfuggono a tutti coloro che ogni giorno percorrono il ponte di Barbau. Tante le segnalazioni all’associazione Ex esposti amianto che con il presidente Giampaolo Lilliu ha inviato una nota alla Asl, all’Arpas, alla Forestale, a Comune e Provincia per chiedere una verifica e l’immediata bonifica dell’area che «rappresenta un grosso rischio ambientale e sanitario per i cittadini». L’area è molto trafficata e frequentata da numerosi sportivi. «Chiediamo inoltre di delimitare l’area della discarica», conclude Lilliu. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA