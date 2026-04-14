Sassi sulla strada, ragazzi denunciati 

Sassi sulla carreggiata e paletti con catarifrangenti divelti, una operazione completata in piena notte sulla Statale 125, tra Porto San Paolo e Murta Maria. Una condotta ad alto rischio per la sicurezza degli automobilisti e soprattutto dei motociclisti che sarebbe stata ideata e attuata da una banda di ragazzini, quasi tutti di Olbia, sorpresi dai Carabinieri proprio mentre sradicavano i delineatori della carreggiata. Il personale dell’Arma della Stazione di Porto San Paolo e del Nucleo Radiomobile di Olbia è stato avvertito nelle prime ore di domenica scorsa, a quanto pare è stato un automobilista a segnalare la condotta del gruppo di giovanissimi, tutti minorenni (età compresa tra 14 e 16 anni). La squadretta di ragazzini ha potuto argomentare ben poco davanti alle contestazioni dei militari, a bordo strada c’erano i pali divelti e in mezzo alla carreggiata i sassi. Il personale dell’Arma davanti al gruppetto di minorenni ha proceduto osservando tutte le cautele imposte dall’età dei protagonisti dell’episodio. I ragazzi (che a quanto pare stavano rientrando a piedi a Murta Maria da una festa) sono stati identificati e segnalati alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Sassari. Naturalmente i Carabinieri hanno provveduto ad avvertire subito i genitori dei sei ragazzi denunciati.

Sassi e fionde

L’intervento dei Carabinieri è stato tempestivo ed efficace perché nella zona da tempo c’è la massima attenzione sulla sicurezza della circolazione. Stando a indiscrezioni il personale dell’Arma avrebbe organizzato dei servizi per verificare la presenza di ragazzini armati di fionde in prossimità della Statale 125 o di altre strade. Sarebbero infatti arrivate segnalazioni sul lancio di sassi. Va anche detto che la condotta ad altissimo rischio non si sarebbe più verificata, anche grazie all’attività dei Carabinieri. Nel caso dei sei ragazzi denunciati ora farà le sue valutazioni la Procura dei minori e il personale dei Servizi Sociali di Olbia.

«Emulazione in rete»

Dice l’assessora comunale ai Servizi Sociali di Olbia, Simonetta Lai: «Non conosco questa vicenda e posso parlare in generale. Seguiamo circa 600 minori, devo dire che sarebbe profondamente sbagliato attribuire in maniera indiscriminata condotte come questa ai ragazzi. Certo, una casistica c’è ed è preoccupante vedere gli effetti dell’emulazione e della diffusione di certi contenuti in rete».

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