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Bosa.
08 novembre 2026 alle 00:22

Sassarino sventa la rapina all’anziana 

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Aveva appena terminato il servizio quando si è trovato davanti un’anziana in pericolo. Senza penrasci due volte un sassarino è intervenuto sventando la rapina e soccorrrendo la donna.

L’episodio è accaduto due giorni fa a Bosa: Antonio Francesco Mocci, graduato del quinto reggimento genio guastatori della Brigata Sassari stava rientrando a casa dopo il servizio, quando ha ha notato un ragazzo che, con il volto nascosto da un passamontagna, stava minacciando un’anziana con un coltello. Il soldato si è reso conto della gravità della situazione e subito è intervenuto in soccorso della donna. Ha messo in fuga l’aggressore e, dopo essersi assicurato delle condizioni della vittima, ha lanciato l’allarme chiedendo l’intervento dei carabinieri a cui ha fornito informazioni utili per rintracciare l’aggressore. Poco dopo i militari della stazione di Bosa, hanno individuato l’aggressore e lo hanno arrestato.

«L’episodio testimonia come il senso del dovere, la prontezza d’intervento e lo spirito di servizio dei militari dell’Esercito italiano rappresentino valori profondamente radicati, capaci di tradursi in un concreto contributo alla sicurezza della collettività, anche al di fuori dell’orario di servizio» si legge in una nota ufficiale della Brigata. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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