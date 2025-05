Sassari va alla “bella”: domani lo scudetto? 

Non è ancora finita. Dopo altre quattro ore lo straordinario campionato del Tennistavolo Sassari continua, lo scudetto si deciderà alla bella, domani a Sassari, quando basterà il pari. La squadra di Santona ha battuto il Messina 4-2, rimediando alla sconfitta (sempre per 4-2) di martedì in Sicilia.

Ha camminato su un cornicione il TT Sassari, ma la guerra dei nervi, la forza di volontà e il sostegno del pubblico lo hanno premiato. Al Messina bastava il pari per fare festa, ha iniziato con Ursu, 3-0 su Puppo. Sassari a segno con Pistej su Stojanov (a Messina aveva perso) e Ismailov su Amato. Iniziano le sfide batticuore, Pistej cede al quinto contro Ursu. 2-2. Puppo soffre con Amato, al quinto set il siciliano è avanti 6-2. Lo scudetto volteggia su Messina, Puppo non si arrende rimonta e vince 11-9. Si decide all’ultimo match, Ismailov è incontenibile, Stojanov lo impensierisce solo nel terzo set, quando si porta sul 7-2, ma ieri sera nulla poteva spaventare Sassari. Ismailov raggiunge, sorpassa e vince.

