Sassari tra i simboli della protesta 

Sassari come città simbolo della legge Pratobello 24. La considerazione è stata fatta più volte nel corso del flash mob di lunedì in piazza Castello dai vari relatori intervenuti sul palco che hanno anche ricordato l’evento di Saccargia, a giugno nel Sassarese, contro la speculazione energetica come propellente alla raccolta firme decisa più avanti. E ora, incamerato l’esito dei banchetti, ci si interroga sul futuro della protesta.

«Dalla maggioranza in Regione - dichiara l’avvocato Michele Zuddas, uno dei maggiori promotori dell’iniziativa - abbiamo ricevuto un’accoglienza glaciale. L’opposizione ha interesse a cavalcare la Pratobello, però ci chiediamo chi voglia veramente bloccare la speculazione. Noi, in ogni caso, siamo aperti al dialogo con tutti». Intanto il prossimo appuntamento, dopo aver consegnato le oltre centomila firme raccolte, è in programma il 2 ottobre con il sit-in davanti al Palazzo della Regione.

