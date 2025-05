Sassari-Tempio, senso unico alternato da mesi 

Le barriere New Jersey posizionate prima di una curva e il semaforo che regola il traffico, su una sola corsia, a senso unico alternato. Da mesi è questa la situazione della Statale 672, la Sassari Tempio. In un tratto all’altezza di Bortigiadas si è verificato il cedimento del terreno a ridosso della strada e la corsia più vicina al punto della frana è stata chiuso. L’intervento dell’Anas è dei primi dell’anno e da allora la situazione è rimasta invariata. Chi viaggia da Sassari a Tempio e viceversa deve mettere in conto il semaforo. Si parla di una strada che periodicamente è oggetto di annunci di definitiva riqualificazione. I sindaci dell’Alta Gallura sono stati convocati a Cagliari, mesi fa, per affrontare il tema del tracciato e di problemi collegati al numero e posizionamento degli svincoli. La Statale 672 è una incompiuta, i lavori per la riqualificazione del tratto della Fumosa (annunciati e festeggiati) non sono mai iniziati. Nel frattempo, gli automobilisti affrontano i tornanti del tracciato (adatto per i carri trainati da animali) e da mesi arricchiti da un semaforo. Nelle settimane scorso il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha postato sui social una foto della strada con le barriere di cemento e ha commentato: «Ecco la viabilità in Alta Gallura».

