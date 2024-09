Sassari, studenti e comitati in piazza contro l’assalto eolico 

Ne colpisce più la penna che la spada. Il celebre assunto di Edward Bulwer-Lytton sembra attagliarsi alle migliaia di firme raccolte in poco più di un mese contro la speculazione energetica per la legge Pratobello 24, 10mila soltanto a Sassari come dichiarato ieri nel flash-mob organizzato in piazza Castello.

Ondata

Una massa di sottoscrizioni impossibile da ignorare per la politica e che, stipate una sull’altra, piomberanno a Cagliari nella grande manifestazione del 2 ottobre davanti al Palazzo della Regione. «Abbiamo raccolto più di centomila firme - dichiara dal palco il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, l’apripista dell’iniziativa - e speravamo di arrivare almeno a 50mila. Siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa». Il potere della penna appunto, della “penna al vento”, come viene battezzato il sit-in, in vista del momento simbolico a tarda sera delle sfere d’inchiostro puntate verso il cielo, in una traslazione pacifica delle lance da guerrieri. «Stiamo dicendo ai governanti regionali - sottolinea Maria Antonietta Pirrigheddu del Comitato Gallura - che esistono i sardi, che ci siamo e non abbiamo più intenzione di chinare la testa».

Adesione massiccia

Ma a sentire i promotori dei banchetti, che hanno interessato tutta l’Isola, il popolo non si è fatto pregare a dare il proprio assenso alla Pratobello. «Ci siamo trovati un po’ spiazzati - racconta infatti l’avvocato Michele Zuddas, che ha girato la Sardegna per informare sulla legge - dall’enorme consenso ricevuto. Le file ai banchetti cominciavano da ore prima». «Volevamo fare - continua Zuddas - un atto politico forte che mettesse con le spalle al muro il governo nazionale e isolano». Un’azione partita dal basso, come a Sassari, da studenti universitari, dall’associazione Sa Domo de Totus, dal Movimento Civico Turritano e Liberu. «Siamo stati coi banchetti in tutte le borgate e le periferie - racconta Antonella Manca di Sa Domo - ed è stato commovente vedere molti anziani, che camminavano a stento, sottoscrivere la petizione». Una fiducia che potrebbe però essere abbattuta dall’impugnazione eventuale della legge da Palazzo Chigi. «A quel punto - ribatte Mereu, nel cui territorio stanno per essere piazzate 21 pale eoliche - si scenderà in piazza in modo massiccio così che la politica non possa girare la faccia dall’altra parte».

Avvertimento

Ed è difficile d’altra parte chiudere gli occhi davanti alle conseguenze di certe “rinnovabili”. «L’anno scorso - rivela Davide Meloni, presente in piazza con il Comitato difesa territorio di Uta - gli impianti fotovoltaici hanno creato delle isole di calore in movimento arrivate sui miei alveari che hanno distrutto con una temperatura di 60 gradi capace di sciogliere la cera e affogare le api». È un esempio tra i tanti di chi vive sulla propria pelle le storture di una metodologia energetica che sembra nascondere altro. «Arrivano qui - attacca Pirrigheddu - dalla Cina e da altri paesi per piazzarci pale obsolete. In pratica siamo diventati con questa speculazione una discarica». Condannando, secondo i manifestanti, il futuro dell’isola. «Per noi ha firmato anche un malato terminale - dice commossa Martina Marongiu, consigliera comunale - Mi ha detto: lo sto facendo per i vostri figli».

