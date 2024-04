Sassari ricomincia da tre? 

Sassari. Dalle ceneri della squadra 2017/18 che rimase fuori dai playoff scudetto nacque il gruppo che poi avrebbe vinto la Europe Cup e fatto la finale scudetto, sotto la guida di Pozzecco, subentrato a Esposito che quel gruppo aveva comunque formato per due terzi. Curiosità: anche alla fine di quella sfortunata stagione chiusa a 30 punti ma con classifica avulsa penalizzante la Dinamo era allenata da uno straniero, Zare Markovski, che fece 3/6 nelle ultime gare.

Chissà se l'impetuosa risalita potrà ripetersi. Anche perché va detto che comunque una Sassari fuori dai playoff scudetto è l'eccezione: appena due volte in 14 stagioni, visto che nel 2020 quando il campionato venne interrotto per il Covid la squadra era seconda in classifica. Questa volta c'è l'incognita coppe europee, ma con una vittoria e il decimo posto è garantita almeno la Europe Cup, qualora la società gradisca.

Rifondazione

La differenza rispetto al 2017/18 è che questa volta il tecnico straniero rimane: Nenad Markovic avrà così l'opportunità di creare il gruppo che andrà rivoluzionato come accadde sei anni fa. Anzi, probabilmente di più, perché allora rimasero Spissu, Polonara, Devecchi, Pierre e Bamforth (poi infortunato e sostituito da McGhee) mentre questa volta gli unici con contratto garantito sono il play Cappelletti e l'ala Bendzius. Non è detto che sia un male, anzi. Tolto il centro Diop, l'unico che varrebbe la pena trattenere anche con uno sforzo e non solo perché italiano, tutti gli altri sono giocatori che non hanno lasciato il segno, vuoi per limiti tecnici, o per tenuta fisica a causa dell'età o degli infortuni, o soprattutto per carenze di personalità.

Nuovi equilibri

La stagione si concluderà domenica in casa contro Reggio Emilia e sarà la tredicesima partita per il coach Markovic, che finora ha il bilancio in equilibrio: 6 vinte e 6 perse. Con due vittorie in più sarebbero stati playoff sicuri, anche a dispetto di molti scontri diretti negativi. Il rimpianto con rabbia di allenatore, dirigenza e tifosi è proprio per aver gettato alle ortiche dei playoff perdendo contro formazioni di livello medio-basso come Pesaro e Varese dopo aver battuto Bologna, Venezia e Brescia.

Servono nuovi equilibri, non solo dal punto di vista fisico e tattico, ma anche di personalità, che ha latitato a inizio stagione (non solo per gli infortuni) ed è andata a corrente alternata nel finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA