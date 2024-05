Sassari “prestata” ai sardi 

Ci fu un tempo in cui a noi sassaresi la Cavalcata piaceva, e molto.

Era meraviglioso che d’improvviso la città crepitasse di colori e di zoccoli come un western e traboccasse di caramelle gommose, torrone e altre ingenue squisitezze. E poi quegli strani cowboy e quelle compunte damigelle in technicolor dormivano nelle nostre scuole, improvvisato bivacco per gli sgargianti ambasciatori del contado: ne conseguiva la “disinfestazione”, una procedura misteriosa che fermava le lezioni per un po’.

Intuimmo subito il duplice nesso “qualcuno dorme a scuola - si fa la disinfestazione” e “si fa la disinfestazione - il giorno dopo niente lezione”, e lo applicammo con rigore aristotelico. A svantaggio di Poddighesu del terzo banco, che tendeva ad abbioccarsi in aula e stava lì, la testolina ciondoloni, finché un delatore andava alla cattedra e argomentava: “C’è uno che dorme in classe: va fatta la disinfestazione, domani non veniamo!”.

Ci fu un tempo, un altro, in cui noi sassaresi amammo meno la cavalcata e anzi a nominarcela sporgevamo il labbro inferiore con un’aria di sufficienza parigina. Andavamo al liceo e lì cowboy e damigelle non dormivano, perciò per noi niente disinfestazione ma anzi algebra e declinazioni a man bassa. E poi il mondo adulto ci aveva già inoculato i suoi tic, convincendoci che quello è il giorno in cui tocca prestare Sassari ai sardi e tapparsi in casa o fuggire nelle dependance di questa nostra città-stato acidula e borghese. E una diaspora in enduro o autostop riempiva Alghero, Stintino e perfino la remota Santa Teresa di giovani expat.

Poi ci fu un altro tempo ancora, ed è questo. Ci siamo riconciliati con noi stessi e con la Cavalcata, stanchi di contrapporla ai Candelieri in un eterno, stucchevole derby. Intuiamo la poesia del broccato e perfino del pizzo e sappiamo che oltre le gallerie c’è la famosa Sardegna: bisognerà pure darle un’occhiata, un giorno, ma se intanto si scomoda lei a venire qui, tanto vale godersela.

Perciò festa sia, baccano western e identitario, tradizione ed eleganze arcaiche, palloncini, folk e morra. E se in un angolo, assediato da bimbi euforici che vogliono il torrone e adulti che si disputano un parcheggio, sordo ai colori e ai nitriti, c’è un tipo che sbadiglia e abbandona la testa sul petto, non sarà per noia che lo fa, né per alterigia cittadina. Portate rispetto e lasciatelo sognare. È Poddighesu.

