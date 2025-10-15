Sassari piange Sconfitta in volata 

Sporting 80

Dinamo 77

Sporting CP Lisbona: Amarante 9, Bowman 4, Correia ne, Costa 3, Fernandes, Harden-Hayes 17, Johns 8 Morgan 14, Razaque ne, Robinson 7, Swenson 15, Ventura 3. All. Magalhaes.

Banco di Sardegna Sassari: Marshall jr 12, Buie 9, Zanelli 6, Seck ne, Beliauskas 11, Johnson ne, Ceron ne, Casu ne, Vincini 5, Mezzanotte 2, Thomas 18, McGlynn 14. All. Bulleri.

Arbitri: Lucas Martinez (Spa), Hordov (Cro) e Olivares Iglesias (Spa ).

Parziali: 21-20; 47-34; 53-64.

La Dinamo perde la terza gara (su tre) e il terzo giocatore (Mezzanotte). A Lisbona lo Sporting CP vince la prima gara della Europe Cup Fiba. Sassari passa da -15 dopo un secondo quarto orrendo a +11 dopo un terzo quarto da 30-6 e infine lo 0-12 incassato nella volata finale, con una marea di errori da parte di tutto il quintetto.

La cronaca

Il primo quarto è equilibrato (21-20) la Dinamo trova il canestro coi lunghi Thomas e McGlynn, all'opposto i portoghesi tirano soprattutto dall'arco. Nel secondo quarto lo Sporting continua a bersagliare da tre (10/21) e il Banco pasticcia in attacco. Infortunio a Mezzanotte e Bulleri schiera insieme i due centri ma i padroni di casa toccano anche il +15. Al rientro la difesa biancoblù è finalmente adeguata, nega facili triple, Thomas promuove il break di 10-0 prima di fare il quarto fallo. Col doppio pivot McGlynn-Vincini è anche +11 ma nell'ultimo quarto i portoghesi riprendono a segnare da tre e sono più lucidi nel finale.

