Sassari, ora è vietato sbagliare  

Una Dinamo con la testa pesante e una classifica preoccupante come l'anno scorso. Tolte le partite contro avversarie molto deboli (come Lisbona e Dnipro in Europe Cup) la squadra di Markovic fatica troppo e reagisce spesso quando finisce pesantemente sotto, come accaduto a Brescia e domenica in casa contro Trento. Sembra paradossale ma appena la squadra cessa di preoccuparsi di stare dentro gli schemi e di commettere errori, migliorano le letture o comunque le scelte istintive risultano più efficaci. O forse non è un paradosso e questo spiega l'enorme differenza tra pre-season e campionato, che va ben oltre il discorso del basket d'agosto.

In pre-campionato la difesa sembrava l'arma migliore, oggi solo Varese incassa più punti di Sassari, che ne concede 90 a partita. Tantissimi. Anche perché per bilanciare una difesa così a maglie larghe occorrerebbe un talento offensivo che invece manca ai biancoblù. Coach Markovic si arrabbia spesso, insoddisfatto quando non si fa quanto provato in allenamento, ma l'impressione è che sia più quello che toglie in serenità ai giocatori di quanto aggiunga per spronarli. La testa pesante, appunto. E anche qualche piccolo rimprovero tra giocatori dimostra che questo è un gruppo che perde fiducia in fretta e non riesce a esprimersi coralmente con continuità.

Non si può sbagliare

Il bilancio è povero: una vittoria (su Napoli) in cinque partite, nonostante i tre impegni casalinghi. In un’ipotetica tabella di marcia le sconfitte a Milano e Brescia possono starci, non quelle a Sassari contro Scafati e forse neppure con Trento, formazione che in questo momento vince perché gioca bene d'insieme, pur avendo più talento atletico che tecnico rispetto alla Dinamo. Lasciando da parte la gara europea di domani contro il modesto Lisbona, le prossime due di campionato sono indicative: prima a Tortona, formazione discreta (3/4 finora) ma non certo irresistibile e poi in casa contro Pistoia, avversaria di pari livello (2/5 finora). Sono due test che riveleranno se questo gruppo può crescere e stare tra le prime otto, seppure nella parte bassa del tabellone di sinistra, o se quanto emerso è la spia di carenze strutturali.

A oggi la Dinamo dovrebbe vincere 7 gare delle restanti 10 nel girone d'andata per la certezza di fare la Coppa Italia, o 6 ma con tanti scontri diretti a favore che in questo momento non ha. Si parla del secondo obiettivo stagionale. Da centrare, dopo l'eliminazione dalla Champions.

RIPRODUZIONE RISERVATA