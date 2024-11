Sassari ora è casa Torres 

Torres 3

Pianese 0

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani; Zecca (17’ st Zambataro), Brentan (30’ st Casini), Mastinu, Liviero (17’ st Guiebre); Varela (34’ st Scotto), Nanni (17’ st Diakite), Fischnaller. In panchina Petriccione, Petricciuolo, Mercadante, Coccolo, Masala, Idda, Goglino, Giorico. Allenatore Greco.

Pianese (3-4-2-1) : Boer; Remy, Pacciardi, Chesti; Da Pozzo (15’ st Boccadamo), Odjer (1’ st Simeoni), Proietto (23’ st Colombo), Frey (15’ st Nicoli); Mignani, Falleni (37’ st Capanni); Sorrentino (1’ st Barbetti). In panchina Filippis, A. Reali, Mastropietro, S. Reali, Spinosa, Indragoli. Allenatore Prosperi.

Arbitro : Sfira di Pordenone.

Reti : pt 9’ Dametto; st 29’ Diakite, 49’ Scotto.

Note : ammoniti Zecca, Nanni, Simeoni, Fabriani.

Sassari. Bene, brava, bis. Dopo il successo sul Perugia, la Torres batte al “Vanni Sanna” anche la Pianese. Il punteggio dice 3-0 ma la partita è stata molto più dura del risultato finale, perché la neopromossa formazione senese ha tenuto ritmi alti e pressato molto per non lasciare la costruzione del gioco ai rossoblù, costretti a utilizzare i lanci lunghi.La gara è stata risolta con la pazienza. Dopo la rete di Dametto nel primo tempo, sono andati a segno due subentrati da una panchina di alta qualità: prima Diakite e poi Scotto con eurogol da 40 metri col portiere fuori dai pali.

La cronaca

Rientra Antonelli titolare dopo un mese e mette subito in mostra un intervento elegante d’anticipo. Dametto invece si presenta con il gol che sblocca il match: al 9’ cannonata al volo di Liviero, il portiere si distende e mette in angolo, batte Mastinu e in mischia il difensore la gira in rete. La Torres potrebbe raddoppiare al 40’ in contropiede: Varela fa 50 metri in accelerazione ma sull’uscita del portiere allarga il diagonale. Sbagliano anche gli ospiti: schema su punizione al 43’ con servizio profondo per Odjer che in scivolata spara altissimo.

Nella ripresa Fischnaller ci prova tre volte. Al 74’ corner da sinistra di Mastinu e incornata vincente di Diakite. Completa l’opera Scotto che “bagna” con un gran gol il rientro in campo.

