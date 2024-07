Sassari-Olbia, procedure speciali prorogate 

Verrà prorogata di un anno (fino al 31 dicembre 2025) la scadenza fissata per i lavori di completamento della strada statale 729 Sassari-Olbia: lo prevede un emendamento al Dl infrastrutture, presentato dal deputato di Fratelli d’Italia Gianni Lampis e approvato ieri dalla commissione Lavori pubblici della Camera. La norma, sottoscritta anche dai presidenti delle commissioni parlamentari Lavori pubblici e Trasporti, Mauro Rotelli e Salvatore Deidda, nonché dai deputati di FdI Barbara Polo, Francesco Mura e Aldo Mattia, è ormai sostanzialmente blindata, dato che il Dl dovrebbe essere approvato lunedì in aula con la votazione di fiducia.

«Con l’assegnazione di una proroga del termine previsto – spiega Lampis – abbiamo garantito la continuità delle modalità operative accelerate, già poste in essere nel corso della gestione commissariale, oltreché un corretto e scrupoloso utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la gestione operante sulla contabilità speciale intestata al presidente della Regione Sardegna». La correzione, con lo spostamento del termine delle opere inizialmente ipotizzato al 31 dicembre di quest’anno, si è resa necessaria anche in relazione all’aumento del costo dei materiali utilizzati nei cantieri, che hanno rallentato notevolmente l’iter realizzativo: «Abbiamo evitato il pericolo di un blocco delle numerose procedure amministrative ancora in corso che entro il 2024 non potevano essere concluse», aggiunge il deputato sardo, «non potevamo accettare che i cantieri ancora aperti potessero rappresentare eterne incompiute con i conseguenti disagi a danno dei cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA