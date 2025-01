«Sassari-Olbia, la nostra rinascita» 

La strada delle croci non c’è più, resta il tragico ricordo ma non esiste più. Adesso la Sassari-Olbia è probabilmente la Statale più moderna e sicura della Sardegna e una delle più avanzate, tecnologicamente, in Italia. Dalla carrettiera dove sino al 2012 ogni chilometro corrispondeva a un morto (80 le vittime degli incidenti sino all’apertura dei cantieri) si è passati alla quattro corsie con percentuali di sinistri stradali mortali bassissima, quasi nulla. E se il numero degli incidenti è crollato, aumentano invece i residenti nei paesi che ora sono collegati in modo adeguato e sicuro a Olbia e Sassari. Ieri mattina sul viadotto del Rio Mannu, ultimo segmento della Ss 729, è stata festeggiata la completa transitabilità della Sassari Olbia, un traguardo raggiunto dopo una storia travagliata di cantieri bloccati, varianti in corso d’opera, infiltrazioni della criminalità organizzata e imprese in stato prefallimentare. Oltre 13 anni per avere 80 chilometri (divisi in dieci lotti) a quattro corsie che sono, secondo i sindaci del territorio, una promessa di crescita economica e sociale.

«Stiamo rinascendo»

La sintesi della giornata storica per il nord Sardegna, la fa il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu: «I miei mandati coincidono con la storia dei cantieri. Per il mio paese e per altri come Oschiri, che ha condiviso la stagione delle lotte per la strada, è una nuova stagione, una rinascita. A Berchidda abbiamo quasi cento nuovi residenti, raggiungiamo Olbia in venti minuti e Sassari in poco più di mezz’ora. Ringrazio tutti gli amministratori pubblici e ricordo le famiglie che hanno pianto un loro caro quando questa era la strada delle croci». La soddisfazione ieri mattina era palpabile, per il governo c’era il sottosegretario Alessandro Morelli che ha segnalato l’unità di intenti di tutte le amministrazioni coinvolte: «Questo è un esempio, tutto è iniziato nel 2001 e le forze in campo hanno contribuito a rendere possibile l’infrastruttura. Lasciamo da parte le ideologie e guardiamo il risultato». E ha festeggiato il risultato (tagliando il nastro sul viadotto del Riu Mannu davanti alla prefetta di Sassari, Grazia La Fauci) l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu. Le parole di Piu: «Segniamo questa giornata sul calendario, c’è un tavolo con Anas per gli obiettivi futuri. Ora abbiamo una cabina di regia che opera per eliminare gli ostacoli burocratici. La Sardegna ha ancora un forte gap infrastrutturale, ma se si lavora così si può ridurre. Abbiamo una strada sicura che parte da Alghero e arriva a Olbia e non è solo la conclusione di un progetto, ma l’inizio di una nuova stagione».

Per l’Isola 5 miliardi

La nuova Statale 729 è un’opera strategica per l’economia del nord Sardegna. Lo dice l’ad e direttore generale di Anas, Aldo Isi. E in giornata arriva la nota congiunta di sindacati confederali e organizzazioni di categoria che sollecitano governo e Regione: «La Olbia-Sassari è una promessa politica mantenuta. Quando c’è la volontà politica, è possibile realizzare infrastrutture che favoriscono lo sviluppo economico. Ora chiediamo che si dia priorità al completamento della strada Tempio Olbia e l’avvio immediato dei cantieri della Olbia Arzachena Palau Santa Teresa». Aldo Isi ha annunciato un pacchetto di interventi Anas in Sardegna da quasi cinque miliardi, dei quali, 800 milioni per le manutenzioni e oltre quattro miliardi per nuove opere. Isi ha annunciato anche che la Ss Sulcitana sarà ultimata quest’anno. Per quanto riguarda la Olbia Sassari, ora l’obiettivo di Anas è il collaudo come infrastruttura primaria con tecnologie e servizi da smart road, ossia una strada connessa con i veicoli. La carrettiera non esiste.

RIPRODUZIONE RISERVATA