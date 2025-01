Sassari-Olbia, è una Spoon river 

Una strada come sentiero di guerra, quindici anni di sangue sull’asfalto della Olbia Sassari. Nel 2008 undici morti, dieci nel 2006, un totale di 85 tra il 1995 e il 2011. Una vergogna di Stato con le storie delle vittime, la devastazione delle famiglie, i posti vuoti a tavola. Gianluca, Tommaso, Alessandra, Nicola, Massimiliano, Ivan, Najat, Damiano, Tullio, Wang, Lidia, Marcello, Albino, Adam, Angela, Omoregdee, il bollettino della strage non finisce mai. La guerra uccide i giovani, 21 anni, 27 anni, 20 anni, 22 anni, 29 anni, 30 anni. E ci sono i feriti, centinaia, tantissimi con danni irreparabili. Nelle ore della legittima celebrazione di una nuova opera e della soddisfazione delle istituzioni, c’è il dolore da Spoon River di chi non può dimenticare. Insieme all’orgoglio di chi ha lottato per la quattro corsie.

«Il mio otto marzo»

Patrizia Desole è attivista fondatrice dell’associazione Prospettiva Donna. Ma il suo otto marzo ha un significato diverso. Patrizia racconta e si commuove: «Stavo preparando la Giornata internazionale della Donna, era il sette marzo del 2010. Sono stata informata dell’incidente sulla Olbia Sassari che è costato la vita a mio padre Salvatore. Io da tempo ero impegnata insieme a tante persone, perché le morti finissero, per una strada sicura. Ed è successo a me. In queste ore penso a quel giorno e sono convinta che per ricordare mio padre e onorarlo, con tutte le altre vittime, sia necessario continuare a chiedere strade sicure in Sardegna. La battaglia deve proseguire, partiamo dalla Olbia Sassari per la sicurezza di tutte le strade dell’Isola». Rita Padre è stata una delle protagoniste della battaglia per la nuova Olbia Sassari e ha lottato fianco a fianco ai familiari delle vittime. Le storie della strada le conosce tutte: «Ci sono stati momenti intensi, di dolore e di lotta. Le persone si sono strette una all’altra, senza avere paura. Il primo comitato venne fondato alla fine del 2008 e poi sono iniziati i sit in, le manifestazioni, sono stati tanti i sacrifici per trovare il tempo e le energie necessarie. La giornata simbolo è stata quella di United 79. Lenzuola bianche sull’asfalto per dire basta. Ci sono stati vicini gli artisti sardi e ricordo anche lo sciopero della fame di tanti. Ma ricordo anche il dolore di chi era con noi perché aveva perso qualcuno».

La storia di Ivan

Paolo Bazzu è il padre di Ivan, morto a 21 anni nel 2009. Nel nome del ragazzo sono state organizzate iniziative a sostegno della vertenza. Paolo Bazzu è sicuro: «Ivan non ci sarà restituito, ma per noi è un sollievo sapere che la strada ora è sicura. Non vogliamo che si ripetano altri drammi, abbiamo lottato nel nome di Ivan per questo. E devo ringraziare il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, e l’impresa. La lapide di Ivan è stata tenuta per due anni in cantiere e ricollocata esattamente nel punto dell’incidente. C’è anche una piazzola dove noi possiamo fermarci per salutare Ivan».

I feriti

Il dramma è anche quello delle centinaia di feriti vittime degli incidenti. Uno si è registrato anche ieri per l’investimento di un cavallo incustodito ma in questo caso la causa non sta nella strada. Alessandra Sanna aveva fondato il Comitato Sos e spiega: «Nel 2001 i miei genitori rimasero coinvolti in un frontale, le cure durarono mesi. Ero una studentessa universitaria e con me tanti ragazzi presero coscienza della necessità di lottare per la strada. Gli studenti universitari furono determinanti. E in queste ore penso che la storia di questa strada sia inaccettabile».

