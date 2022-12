Sassari-Napoli, la “finale” 

«Abbiamo cinque finali per raggiungere la Final 8, questa è la prima»: così l'ala Eimantas Bendzius nel presentare il match di oggi al PalaSerradimigni contro Napoli, inizio alle 20.30. Le due squadre sono affiancate in classifica, il percorso è identico: tre vittorie in casa e solo una in trasferta. Ma Napoli dopo aver vinto a Pesaro in volata 99-97 poteva fare altrettanto a Tortona ma ha perso di un punto sbagliando un tiro libero e una tripla negli ultimi secondi. L'ala lituana analizza il match: «Per caratteristiche tecniche e fisiche sarà una partita più simile a quella contro i francesi del Digione che a quella contro Tortona, perché Napoli ha un gioco semplice e molto fisico. Noi dobbiamo essere più consistenti e continui, anche più duri mentalmente, senza pensare dopo una vittoria che tutto sia a posto ma anche senza pensare dopo una sconfitta che niente va bene».

«Giochiamo per vincere»

Sassari e Napoli sanno che non sono ammesse sconfitte nell'inseguimento della Final 8. Bendzius però va oltre: «Noi giochiamo per vincere e fare la Coppa Italia, ma anche se non dovessimo riuscirci, l'obiettivo deve essere a più lunga scadenza, trovare quella continuità che ora manca e che abbiamo trovato nella seconda parte della stagione passata riuscendo poi a fare anche i playoff e ad arrivare alle semifinali».

Non solo stranieri forti a Napoli, con i due play Howard e Michineau, l'esterno Davis e soprattutto il centro tascabile Williams (202cm di altezza) che ha medie di 15 punti col 62% e 7,5 rimbalzi. Occhio anche al lungo Zerini, l'alapivot Zanotti e la guardia Uglietti che a Trento hanno messo insieme 28 punti e 17 rimbalzi.