Sassari-Milano: chi svolta? 

Sassari. In rialzo le quotazioni del play Whittaker per la convocazione contro Milano. Chissà che lo stimolo della grande sfida di mezzogiorno al PalaSerradimigni non rivitalizzi lo straniero che in questa stagione ha deluso più di tutti, tanto da essere in odore di taglio. Per combinazione, l'Olimpia ha difficoltà proprio in cabina di regia.

Il bilancio è finora mediocre per entrambe: Sassari ha vinto 4 gare su 13 tra campionato e Champions, l'Armani di Messina ha ottenuto 9 successi su 19 partite tra serie A ed Eurolega. La vittoria serve quindi non solo per il morale ma anche per aggiustare la classifica del campionato. Il coach Bucchi ha qualche possibilità di schierare il play Whittaker, che ha saltato la gara contro Scafati per un virus influenzale. Potrebbe essere il match d'addio dell'americano, oppure quello dove si riscatta e chiude le trattative - sottotraccia - per l'arrivo del suo sostituto.

Resta la differenza di valori tecnici e fisici, soprattutto dentro l'area, dove continua a mancare Diop e il volenteroso Gombauld dovrà misurarsi con almeno due fra Voigtmann, Hines e Caruso. L'aiuto di Treier non basterà se l'ala McKinnie non dà una grossa mano a rimbalzo e con qualche canestro in attacco.

Qualche curiosità numerica sulla sfida numero 61, che vede in vantaggio i lombardi per 41 a 19. L'ex di Milano Bucchi non ha mai sconfitto l'Olimpia da quando è sulla panchina di Sassari. Coach Messina ha perso solo una gara su 14 contro la Dinamo. All'ala greca Charalampopoulos mancano 2 punti per arrivare a quota 600, all'esterno ospite Shileds ne servono 12 per arrivare a 2.000 punti.

