Sassari, la premier teste a ottobre 

Rinviata all’8 ottobre la testimonianza da remoto della premier Giorgia Meloni nel processo per diffamazione che la vede parte offesa. Ieri in tribunale la nuova data del procedimento, che si terrà in aula d’assise, disposta dalla giudice Monia Adami, a carico di un solo imputato, Alessio Scurosu. Questi, secondo la pm Maria Paola Asara, avrebbe diffuso nel 2020 dei video hard con la tecnica del deep fake, su un sito pornografico degli Stati Uniti, in cui il volto della presidente del Consiglio era sovrapposto a una interprete di contenuti per adulti. Giorgia Meloni, assistita come parte civile dall’avvocata Maria Giulia Marongiu, ha già sollecitato un risarcimento da 100mila euro da devolvere al fondo del ministero dell’Interno per le donne vittime di violenza. Anche Roberto, il 73enne padre di Scurosu, era finito a processo chiedendo però, e ottenendo la messa alla prova in un programma di pubblica utilità. Sia il genitore che il figlio sono difesi dall’avvocato Maurizio Serra.(e.fl.)

