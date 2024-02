Sassari incorona Cinque Stelle e centrosinistra  

Il Sassarese sceglie come presidente Alessandra Todde. Il collegio del nord-ovest parla chiaro, al termine del lunedì politico più lungo dell'anno, lanciando la leader del campo largo in vetta alle preferenze espresse da 383 sezioni e 66 paesi. Con l'antagonista Paolo Truzzu della coalizione di centrodestra distanziato lungo l'arco di una giornata vissuta nell'attesa, estenuante, dello spoglio dei voti. È una vittoria da “zona Pavoletti”, come ironizza qualcuno ricordando gli exploit dell'attaccante cagliaritano oltre il 90esimo, che diviene chiara in tarda serata dopo aver però disseminato indizi di gloria fin dall'alba dei conteggi con lo spunto precoce a Porto Torres dove Todde raggiunge 4774 schede a favore.

Successo di buon mattino

Il mattino aveva quindi già l'oro in bocca per la deputata nuorese che ore dopo, quasi a mezzanotte, sfonda la barriera delle 65mila preferenze, mentre il sindaco del capoluogo sardo arranca a quota 59mila. E sono proprio i numeri le star della 17esima consultazione per le regionali sarde, immessi in schermate excel e sommati. Un lavoro matematico, sostenuto dalla tecnologia, e dal lavoro manuale di chi fa la conta nei vari quartieri generali. Come nel caso del Pd che nella sede di via Mazzini a Sassari, vede profilarsi il primato del partito, all'interno del campo largo, sia nel collegio che in città. Sarebbe un ritorno ai fasti del passato visto che le ultime consultazioni sono state un bagno di sangue. «Abbiamo perso le elezioni regionali e comunali del 2019 - riepiloga Fabio Pinna, esponente dem in consiglio comunale - le suppletive del 2020 e le amministrative». Si respira allora un cauto clima di festa in combinato disposto con l'ansia dei quattro dem in lotta fratricida per i seggi, da Antonio Spano, in netto predominio, a Carla Fundoni, fino al testa a testa Antonio Sau-Pietro Zirattu. Nell'altro avamposto di sostegno a Todde, quello dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che fa base a Predda Niedda, la soddisfazione si evince dal sorriso di Antonio Piu, consigliere uscente di Europa Verde, e possibile rientrante forte di 4mila voti, dietro solo ai miss e mister preferenze Desirè Manca e Antonello Peru. Ma pure qui non ci si sbilancia se non nel riconoscere il valore del matrimonio nel campo largo, riconosciuto anche da Gianfranco Satta, leader dei Progressisti. «Siamo contenti - afferma- per il risultato omogeneo, avuto sia nei territori che nella città di Sassari». Cambiando sponda politica è grande la soddisfazione di Forza Italia per aver sbancato ad Alghero con il front-man Marco Tedde, un risultato definito dal coordinatore provinciale degli azzurri Nanni Terrosu “straordinario”. Altrove però gli orfani di Berlusconi mietono poco, incluso il capoluogo turritano dove si fermano al 4%, e per loro stessa ammissione «non è un dato esaltante».

Imbarazzo a destra

Ma la débacle vera è di Psd'Az e Lega, le cui percentuali sono lontane parenti, 4,9 per il primo, 3,7 per i secondi, di quelle raggiunte 5 anni fa. Si teme che non entri in Consiglio regionale nemmeno l'ex assessore ai Trasporti Antonio Moro. Ma sono supposizioni perché nessuno tra i sardisti, come tra i salviniani, commenta, e il numero di bocche cucite si allunga con Fratelli d'Italia asserragliati nel bunker di Corso Vittorio Emanuele. «Dal partito ci hanno detto - fanno sapere - di aspettare dati più precisi». Silenzio mantenuto fino a mezzanotte inoltrata, seppur trapela la contesa tra Emanuele Beccu e Francesca Masala per il seggio. Sono più loquaci gli esponenti di Liberu, uno dei pianeti della galassia di Renato Soru, inghiottita nello spazio dell'8,6 %, sotto la soglia di sbarramento. «Non ci piangiamo addosso», dichiara Caterina Tani, membro della direzione nazionale del partito: «È la prima volta che ci presentiamo con il nostro simbolo». Insomma l'importante è partecipare. Per la vittoria chiedere ad Alessandra Todde.

