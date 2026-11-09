Sassari ha fatto 13! In scena i grandi nomi del teatro italiano 

La Grande Prosa e la Danza centrano il “13” a Sassari. Tanti sono gli spettacoli della stagione organizzata al Teatro Comunale dal Cedac / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni. Ed è un “13” per niente scontato. Col gusto del paradosso come suggeriscono i titoli “Breaking Brecht” che apre la rassegna il 14 dicembre e “Pirandello Pulp” che la chiude l'11 maggio.

Nove serate di prosa, con quattro prime isolane proprio a Sassari, e quattro spettacoli di danza, la metà in anteprima al Comunale. Un cartellone vario che si muove tra riletture dei classici, omaggi a grandi autori e produzioni su temi di bruciante attualità, come la manipolazione delle notizie e la questione carceraria.

Il cartellone

Apertura al femminile il 14 dicembre con “Breaking-Brecht-sing'n'song cabaret”, unica data ospitata al Teatro Verdi. La regia è di Giovanna Gra. Protagoniste Veronica Pivetti, Lucia Vasini e Manuela Mandracchia per un viaggio tra la vita e le opere del drammaturgo e scrittore tedesco che si dipana tra musica, ironia e gioco metateatrale. Con l'anno nuovo (26 gennaio) il palcoscenico sarà quello del Comunale. “Stato contro Nolan” parte dal testo di Stefano Massini e gode della regia di Alessandro Gassman e dell'interpretazione di Daniele Russo Il processo contro un giornalista statunitense accusato di aver alimentato la paura diventa una riflessione sul “quarto potere”. Il 9 febbraio c'è Lella Costa con “Lisistrata” da Aristofane. Il 28 febbraio “Hospitality Suite” traduzione italiana di Paola Ponti e Paola Ermenegildo del testo di Roger Rueff. Francesco Scianna si sdoppia per regia e interpretazione. Il 9 marzo “Come Mandela” di Renato Cubo vede sul palco Massimo Wertmüller e Antonio Bannò, per la regia di Anna Piscopo. La magia e la comicità si fondono in “Abracadabra” con Francesco Scimeni. Quando di parla dell'eroe omerico non c'è bisogno di scene cinematografiche spettacolari, perché il cammino di Ulisse, tra smarrimenti, incontri e trasformazioni, è in fondo il cammino di ogni essere umano: Stefano Accorsi dà voce, volto e fisico al “Nessuno-Le avventure di Ulisse” su testo di Emanuele Aldovrandi. Fuori abbonamento la pièce di e con Marco Goldin “Monet. Una vita a colori” arricchito dalle musiche originali del pianista Remo Anzovino e dal violoncello e voce di Daniela Savoldi. Chiusura del cartellone di prosa l'11 maggio con “Pirandello Pulp” di Edoardo Erba, dove Gioele Dix dirige Massimo Dapporto e Fabio Troiano.

Il 2027 si apre al Comunale di Sassari (3 gennaio) con il celebre “Lo Schiaccianoci” di Cajkovkij riletto da Mauro Bigonzetti per i ballerini della MM Contemporary Dance Company, con la scena arricchita dalle visionarie scenografie 3D di Carlo Cerri. Il 19 gennaio il Serbian National Ballet Theatre rappresenta il “Don Chisciotte” ispirato al capolavoro di Miguel de Cervantes ella celebre versione dal libretto di Marius Petipa su musiche di Ludwig Minkus. La ricerca filologica accurata sui costumi e la storia de “Le Maschere” carnevalesche viene condensata in una sorta di storia del balletto tra Ottocento e Novecento. Un caleidoscopio di immagini ideato dal coreografo Fredy Franzutti per la Compagnia Balletto del Sud (3 febbraio). Il balletto per antonomasia “Giselle” chiude il cartellone della danza l'8 aprile. In scena il Ballet David Campos. Le musiche sono di Adolphe Adam.

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