Sassari grandi nomi da Cristicchi ad Angiolini 

Dal San Francesco di Simone Cristicchi ai “Perfetti Sconosciuti” che Paolo Genovese adatta al palco teatrale: 13 spettacoli, tutti con inizio alle 20.30. Sassari ha le anteprime regionali di 5 appuntamenti della danza e di 4 titoli della prosa. La musica ha una parte importante nella stagione organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna al Teatro Verdi e al Teatro Comunale di Sassari. Non solo Cristicchi con il suo “Franciscus”, ma anche Neri Marcoré con “La buona novella” di De Andrè e la “Tragùdia” di Alessandro Serra, «dove la musicalità è soprattutto vocale». ha spiegato Valeria Ciabattoni, direttrice artistica Cedac. Come fuori programma a febbraio (data da fissare) ci sarà il pianista Giovanni Allevi.

I numeri

Il lavoro di promozione e di contenimento degli abbonamenti ha portato Sassari ad avere un'alta percentuale di giovani: 276 abbonamenti per gli studenti universitari e 55 quelli delle superiori, che rappresentano il 40 per cento degli spettatori della danza.

La prosa

L’apertura è il 16 dicembre al Teatro Verdi con il cantautore Simone Cristicchi che ha scritto insieme a Simona Orlando “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”. Il 7 gennaio arriva in anteprima isolana “Il giuocatore” dove il regista Roberto Valerio si confronta con la commedia di Carlo Goldoni. Il 20 gennaio altra anteprima sarda con “Tragùdia. Il canto di Edipo” che Alessandro Serra ha liberamente tratto da Sofocle. Il 4 febbraio trittico di Anton Cechov (“Crisi di nervi”) diretto dal grande regista tedesco Peter Stein, che nella pièce “L’orso” ha come protagonista Maddalena Crippa. Cinema trasposto a teatro il 24 febbraio con “Magnifica presenza” di Fernan Ozpetek. Un'altra anteprima regionale il 4 marzo grazie a “Oliva Denaro” per la regia di Giorgio Gallione con Ambra Angiolini che interpreta Franca Viola, la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore dopo essere stata violentata. Era il 1966. La quarta anteprima a Sassari, 11 marzo, vede Neri Marcoré e una nutrita band (c'è pure Barbara Casini) che affronta il concept album di Fabrizio De André: “La buona novella”. Chiusura il 14 aprile con un'altra trasposizione dal grande schermo: “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese. Nel ricco cast Dino Abbrescia, Valeria Solarino, Paolo Calabresi e Lorenza Indovina.

La danza

Il 27 dicembre torna il Balletto di Roma con il capolavoro su musiche di Cajkovskij: “Lo schiaccianoci”. Il 31 gennaio la Compagnia Daniele Cipriani propone “Alles Walzer” su musiche di Strauss. Bach è l'ispiratore de “L'arte della fuga” lo spettacolo della Spellbound Contemporary Ballet in scena il 13 febbraio. Bizet non se ne avrà a male per la versione scanzonata che i Chicos Mambo proporranno il 20 marzo. Il titolo è già rivelatorio: “Car/Men”. Icona di artista e donna “Frida. The muse of life” è il titolo dello spettacolo della Eva Duda Dance Company in scena il 7 aprile.

