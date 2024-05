Sassari: Garau e Raspini  alla finale del torneo Caat 

Tre minuti per esprimersi in versi, gareggiando contro altri poeti. A far da giudici cinque persone estratte a sorte tra il pubblico. Lo Spazio Bunker di Sassari ospita sabato alle 21 il Poetry Slam-Finale Torneo del Caats, Consorzio artisti artigiani turritani e sardi.

Questo l’atteso epilogo della proposta dedicata alla poesia performativa promossa all’interno della rassegna “Teatri in via d’estinzione” organizzata dalla compagnia teatrale Meridiano Zero. L’evento è organizzato anche da Poetry Slam Sardegna e il Collettivo letterario informale performativo, il Clip.

Dopo tre round di qualificazione che hanno attirato performer di talento non solo dalla Sardegna ma anche da altre regioni italiane, i finalisti che si esibiranno sul palco del Bunker per la serata finale saranno: Terri Melon, Roberto Nieddu, Valentina Loche, Gabriele Baldino, Daniele Podda e Nina Lambarelli. Maestro di Cerimonie) della serata sarà Sergio Garau, l'altra guest star è Stefano Enea Virgilio Raspini.

