Sassari fuori, in casa Virtus  e Selargius 

Dopo il primo inciampo europeo, accusato mercoledì contro lo Zaglebie Sosnowiec, la Dinamo Women volta pagina e si rituffa nel clima della Serie A1: questo pomeriggio (16), le biancoblù saranno di scena a Tortona contro l’Autosped, matricola ambiziosa (alle spalle ha la stessa proprietà del Derthona Basket maschile) e che vanta nel roster tante giocatrici di primo livello come la playmaker Attura e l’ala Penna. «Ci aspetta una partita difficile contro una squadra lunga che gioca bene e con tanta intensità», commenta coach Restivo, «Tortona spinge in contropiede e sa come sfruttare il fattore campo».

Serie A2F

Impegni interni per Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius in Serie A2 Femminile. Oggi, alle 16, la Sardegna Marmi ospita Moncalieri: «La vittoria è d'obbligo», dice la lunga Cadoni, «è importante sfruttare queste occasioni per scalare posizioni in classifica». Due ore più tardi (18), al PalaVienna, la Nuova Icom tenta un nuovo assalto al primo successo in campionato: avversaria di turno Broni: «Vogliamo sbloccarci», afferma la play Berrad, «le sconfitte pesano, ma anche l’anno scorso siamo partite male per poi riscattarci».



RIPRODUZIONE RISERVATA