Sassari, ecco Mariotti e Brianda 

Presentati ieri alla stampa i programmi dei candidati sindaci Gavino Mariotti e Mariano Brianda, rispettivamente alfieri del centrodestra e della Costituente per Sassari.

Il Magnifico

Il rettore dell’ateneo turritano è il primo ad aprire la giornata dall’hotel Vittorio Emanuele, in pieno centro storico, il grande malato di una città febbricitante. «Vogliamo riportare i sassaresi qui – afferma, affiancato dalla coalizione – attraverso una ristrutturazione urbanistica e infrastrutturale che passa anche dall’installazione di un poderoso sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza». Se la ricetta è già apparsa nei menu degli altri competitor, Mariotti annuncia una misura concreta che coincide con il suo attuale ruolo di Magnifico. «Una piazza Università senza macchine e il trasferimento dei nostri uffici al centro con l’arrivo di 12mila studenti e 600 dipendenti universitari». E probabili ricadute sul tessuto economico e per gli investitori. Ma movimentare risorse e intercettare fondi sono i motivi anche alla base dell’ufficio programmazione strategica a cui il rettore vorrebbe dar vita in Comune. «Per reperire finanziamenti dal Pnrr, dal programma React-EU, dai Fondi strutturali europei». Lo sbocco verso il mare è l’altro tema ricorrente, che è valso a Mariotti l’accusa di «tentativo d’annessione della fascia costiera”. «No – ribatte – in accordo con Sorso chiediamo di ridisegnare alcuni confini».

L’ex magistrato

E di altre frontiere, d’impronta politica, parla l’ex magistrato Brianda dalla sede di viale Umberto della Costituente, insieme agli esponenti delle tre liste partecipanti alle comunali, un esperimento di aggregazione civica definito “rivoluzionario”. «Noi rappresentiamo un elettorato aggiuntivo – riferisce – rispetto a quello tradizionale del centrosinistra, una forza che vuole far contare i cittadini». Costituente, Giovani per Sassari, l’unica dedicata a questa fascia d’età delle comunali, e Generazione Sassari, sintesi delle istanze dei diritti civili, convinti di essere la sorpresa elettorale. «Ce lo dicono i sondaggi, siamo sopra le destre e in progressione verso il Campo Largo». Con cui si marca però una differenza che ha reso impossibile, se non il matrimonio almeno una vicinanza in modalità affinità elettive. «Bisogna aiutare il centrosinistra a uscire dalle logiche che l’hanno reso vecchio, come la spartizione delle poltrone».

