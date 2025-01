Sassari, è “Slam Fest” sul palco dello Spazio Bunker  

Si parte sabato nello Spazio Bunker di Sassari (ore 21) con “Slam Fest” una serata speciale con i campioni nazionali e internazionali di poetry slam: Eugenia Giancaspro, Maria Oppo, Sergio Garau, Dani Orviz, Stefano Messina, in collaborazione con il Consorzio artisti artigiani turritani sardi. È il primo dei dieci appuntamenti nel cartellone di “generAzioni”, la nuova rassegna di arti sceniche organizzata da Meridiano Zero.

Le altre date- La competizione poetica è protagonista anche il 1° febbraio sempre nello Spazio Bunker: ospite speciale Andrea Fabiani Il secondo round è programmato per il 15 marzo, il terzo per il 12 aprile e la finale si terrà il 17 maggio.Il 15 febbraio c'è Leonardo Tomasi con “Kebab”, performance interattiva in cui alcuni spettatori si collegano telefonicamente con un rider che compie consegne per la città. Il 1° marzo Vanessa Aroff Podda è in scena con “La Super Santa - Holy lessons N.1. Il 29 marzo la rassegna si sposta a S’Ala spazio per artist* con Simone Azzu e Martino Corrias ne “Il pubblico bene”.Il 4 aprile al Vecchio Mulino il concerto su Gaza di Giancarlo Onorato e Pierpaolo Capovilla. Il 3 maggio sul palcoscenico del Teatro Civico, Simone Azzu e Martino Corrias portano “Petter - prigioniero politico”. (g. m.)

