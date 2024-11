Sassari e Pistoia: chi riesce a svoltare? 

Sassari. L'anno scorso fu la settima gara, giocata in casa, a far tornare il sorriso alla Dinamo dopo tre sconfitte di fila in campionato: 80-73 su Trento. In questo campionato dall'identico, travagliato andamento (una sola vinta, al terzo turno) la squadra sassarese si augura di concedere il bis. Il match al PalaSerradimigni (ore 20) mette di fronte il coach Markovic a Markovski, che è sempre riconoscente verso la sua prima società italiana, ma ci tiene a debuttare con una vittoria per lanciare Pistoia verso i playoff. Obiettivo che finora appare assai distante per il Banco.

Con quella odierna ci sono ancora 24 gare da giocare, quindi la rimonta è possibile come hanno dimostrato le precedenti tre stagioni. In ottica Coppa Italia però il margine di errore è praticamente nullo, perché è la classifica del girone d'andata che determina la Final 8 e se la Dinamo perde oggi è davvero impensabile che poi possa guadagnarsi la partecipazione vincendo 6 o 7 delle restanti 8 partite.

Il rientro di Renfro conforta per la battaglia dentro l'area dove Pistoia propone due lunghi di buona presenza fisica come Brajkovic e Silins, quest'ultimo pericoloso anche nel tiro da tre. L'altro confronto delicato è in cabina di regia: i toscani propongono Christon e Forrest, non solo canestri ma anche tanti assist. C'è poi il figlio di Ron Rowan, Maverick Lewis, guardia-ala persino più alta del padre ma non con la stessa mano da tre punti visto che finora non arriva al 18%.

RIPRODUZIONE RISERVATA