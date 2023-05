Sassari e Milano Si sfidano i club più vittoriosi del decennio 

Sassari. Eccole le due società che hanno vinto di più in Italia negli ultimi 12 anni, che più si sono sfidate nei playoff o per Coppa Italia e Supercoppa. Stasera alle 18 il Mediolanum Forum è pronto a tributare onore a Jack Devecchi (ultima stagione per il capitano) che proprio da Milano ha iniziato la sua carriera in serie A, ma l’Olimpia non farà sconti. Non solo per una rivalità consolidata, ma anche perché vincere significa restare in vetta e avere il fattore campo in tutte le fasi dei playoff.

Dal canto suo la Dinamo non è nuova ai colpacci, anzi paradossalmente contro le “scarpette rosse” ha vinto più in Lombardia che al PalaSerradimigni, anche se da tre anni torna nell’Isola a mani vuote. La motivazione è altrettanto forte: la vittoria vale minimo il quarto posto, magari il terzo se Tortona (con cui Sassari ha vinto entrambi gli scontri diretti) perde con Pesaro.

All’andata non c’è stata storia: -29. Ma quella era un Banco che aveva appena cambiato assetto e ritrovato gli infortunati. Il tecnico Piero Bucchi, ex come Devecchi e Gentile, spiega: «Quella partita è stata molto significativa e ci ha aperto gli occhi, è stata molto dura per noi. Da quel momento abbiamo un po’ cambiato registro, intensità e ritmo. Da lì in avanti abbiamo capito di cosa c’era bisogno. Vogliamo fare un finale di stagione importante».

Il problema più grosso sarà come riuscire ad avere fluidità ed efficacia in attacco, perché la forza di Milano è difendere così forte da abbassare percentuali al tiro e punteggio delle avversarie.