Sassari e Alghero verso il voto Presentate ieri le prime liste  

Uniti per Sassari è stata ieri la prima lista a essere depositata per le comunali, a cui si aggiungeranno le altre 4 civiche più quella di Sardegna al Centro 2020, per sostenere la candidatura a sindaco di Nicola Lucchi. È stata presentata quella del Pd per il Campo Largo dove, per Giuseppe Mascia sindaco, ci sono 5stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Fare Città, Futuro Comune, Orizzonte Comune, Sassari Progressista e Solidale. Per il centrodestra, e Gavino Mariotti, depositate le liste Azione con Calenda e Soluzioni per Sassari, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Nella coalizione ci sono poi Visione Sassari e Orgogliosamente Sassari, Riformatori Sardi, Psd’Az con Alleanza Sardegna. Gli altri candidati sindaco sono Mariano Brianda con la Costituente per Sassari, Giuseppe Palopoli con Sassari Svegliati e Manuel Pirino con Generazione Sassari.

Ad Alghero Udc – Patto per Alghero è stata la prima a depositare l’elenco dei candidati presso la segreteria generale del Comune ieri mattina. Subito dopo è stata la volta della Lega Salvini Sardegna, anche qui una lista con 24 aspiranti consiglieri comunali. Nel pomeriggio sono arrivate anche le liste di Futuro Comune e Riformiamo Alghero. Stando alle ultime indiscrezioni il centrodestra a sostegno di Marco Tedde dovrebbe avere pronte sei liste, il Campo largo con i centristi a sostegno di Raimondo Cacciotto ne dovrebbe presentare addirittura otto. Oggi a mezzogiorno si chiudono i giochi.